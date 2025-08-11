Cerrar X
Tamaulipas

Comapa de Reynosa intenta arreglar versiones sobre abasto de agua

La respuesta federal llegó por parte de la Comisión Nacional del Agua, que desde la cúpula del gobierno afirmó que sí hay abasto suficiente para el consumo

  • 11
  • Agosto
    2025

En un efecto contrastante y, al parecer, en un intento por no quedar mal con ninguna autoridad, la Comapa de Reynosa buscó aclarar la polémica generada en torno a la disponibilidad de agua en la ciudad.

La controversia surgió luego de que el alcalde y otras autoridades locales aseguraran que no hay suficiente líquido para garantizar un buen servicio a los hogares, mientras que la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas respaldó esa postura, señalando que los niveles de las presas son bajos.

La respuesta federal llegó por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que desde la cúpula del gobierno central afirmó que sí hay abasto suficiente para el consumo humano en Reynosa. Esta declaración generó molestia entre miles de ciudadanos, quienes sintieron que las autoridades locales les habían mentido sobre las causas de la deficiencia en el suministro.

Ante esta disparidad de versiones, el gerente técnico de la Comapa, Honorio Cortázar, señaló que tanto la Conagua como la Secretaría de Recursos Hidráulicos tienen razón, pero que cada una aborda el tema desde un enfoque distinto.

Explicó que, si bien los niveles de las presas son muy bajos, el agua destinada al consumo humano es prioritaria y no se encuentra en riesgo inmediato. 

Indicó que toda el agua disponible en un momento dado podría dedicarse a uso doméstico si fuera necesario, mientras que las afectaciones más severas se presentan en el riego agrícola, la ganadería y la industria.

Cortázar destacó que el agua actual sería suficiente para cubrir la demanda durante este año, aunque la situación dependerá de las lluvias para recargar las presas. También subrayó que la Conagua mantiene una correcta administración del recurso y comunicación constante con la Comapa para garantizar su uso eficiente.


