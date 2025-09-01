Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_ae2fa6c422
Nuevo León

Comienzan las lluvias en Nuevo León por frente frío

Este cambio de clima se debe a la llegada del primer frente frío a la región; esto provocó precipitaciones ligeras en algunos puntos del Área Metropolitana

  • 01
  • Septiembre
    2025

Protección Civil Nuevo León informó que durante la tarde de este lunes ya comenzaron a reportarse lluvias en al menos cinco municipios, tal y como se había pronosticado desde hace varios días.

Este cambio de clima se debe a la llegada del primer frente frío a la región; esto provocó precipitaciones ligeras y moderadas, tanto en algunos puntos del Área Metropolitana, como en distintas partes del estado. 

Estas precipitaciones comenzaron a registrarse en los municipios de: 
-    Zuazua
-    Ciénega de Flores
-    Salinas Victoria
-    Higueras
-    El Carmen

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (1).jpg

Aunado a las precipitaciones, se esperan rachas de viento de 40 a 60km/h, además de tormentas eléctricas; sin embargo, la temperatura no bajaría mucho, pues el pronóstico estima temperatura máxima de 34° y mínima de 23°.

Además de Nuevo León, otros estados afectados por dichas precipitaciones serán Coahuila y Tamaulipas, debido a la masa de aire frío proveniente de Estados Unidos, misma que reforzará el sistema frontal número 1.

Protección Civil del Estado continuará actualizando la información, en conjunto con CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional, por lo que instan a la población a mantenerse informados ante el reciente regreso a clases.

Con información de Diana Leyva


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T125935_438_248a92a6aa
Primer frente frío ingresará este sábado a Coahuila
baja_presion_nl_466df26cc3
Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón
nl_mike_flores_d14c230ddb
Miguel Flores resalta la importancia de cuidar el medio ambiente
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_6f10e449ab
Llega Kim Jong Un a China para desfile militar con Putin
EH_UNA_FOTO_20e6ceeb4d
Arrasa deslave pueblo en Sudán; estiman 1,000 muertos
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×