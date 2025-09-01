Comienzan las lluvias en Nuevo León por frente frío
Este cambio de clima se debe a la llegada del primer frente frío a la región; esto provocó precipitaciones ligeras en algunos puntos del Área Metropolitana
- 01
-
Septiembre
2025
Protección Civil Nuevo León informó que durante la tarde de este lunes ya comenzaron a reportarse lluvias en al menos cinco municipios, tal y como se había pronosticado desde hace varios días.
Este cambio de clima se debe a la llegada del primer frente frío a la región; esto provocó precipitaciones ligeras y moderadas, tanto en algunos puntos del Área Metropolitana, como en distintas partes del estado.
Estas precipitaciones comenzaron a registrarse en los municipios de:
- Zuazua
- Ciénega de Flores
- Salinas Victoria
- Higueras
- El Carmen
Aunado a las precipitaciones, se esperan rachas de viento de 40 a 60km/h, además de tormentas eléctricas; sin embargo, la temperatura no bajaría mucho, pues el pronóstico estima temperatura máxima de 34° y mínima de 23°.
Además de Nuevo León, otros estados afectados por dichas precipitaciones serán Coahuila y Tamaulipas, debido a la masa de aire frío proveniente de Estados Unidos, misma que reforzará el sistema frontal número 1.
Protección Civil del Estado continuará actualizando la información, en conjunto con CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional, por lo que instan a la población a mantenerse informados ante el reciente regreso a clases.
Con información de Diana Leyva
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas