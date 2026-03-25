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Tamaulipas

Empresas de Matamoros comienzan a operar sin ganancias

La crisis no es exclusiva de México, sino parte de un contexto global, sin embargo, insistió en que es necesario actuar de inmediato para evitar que se agrave

  • 25
  • Marzo
    2026

El consejero de la UCEN en Matamoros, Lauro Peña Ramírez, advirtió sobre un panorama económico complicado que ya afecta no solo a las maquiladoras, sino también a pequeños y medianos negocios en la región.

Señaló que, tras dialogar con empresarios de Río Bravo y Reynosa, la mayoría reporta que están operando sin ganancias, ya que los gastos están superando las utilidades. Esta situación, dijo, está obligando a los negocios a recortar personal y reducir costos para poder mantenerse.

Peña Ramírez destacó que el problema se agrava con la salida constante de trabajadores de maquiladoras, incluyendo ingenieros y personal especializado, quienes actualmente enfrentan un panorama sin oportunidades laborales. “No hay a dónde ir a trabajar”, afirmó.

Asimismo, indicó que muchos negocios están optando por cerrar o migrar a la informalidad, con familias emprendiendo ventas ambulantes de alimentos como una forma de subsistencia. Advirtió que este fenómeno podría traer consigo un incremento en problemáticas sociales como la delincuencia.

El consejero criticó la falta de acciones por parte del gobierno, señalando que es urgente implementar estrategias que generen empleo, como la inversión en obra pública: rehabilitación de calles, banquetas y mantenimiento urbano, lo que permitiría reactivar la economía local.

Finalmente, subrayó que la crisis no es exclusiva de México, sino parte de un contexto global, sin embargo, insistió en que es necesario actuar de inmediato para evitar que la situación se agrave aún más.


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