Congreso lanza convocatoria abierta para nuevo Fiscal del Estado

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el Diputado morenista Humberto Prieto Herrera, anunció la publicación de la convocatoria para elegir al próximo titular de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), dejando en claro que, a partir de este sábado 15 de diciembre, podrán participar todas y todos los ciudadanos que cumplan todos y cada uno de los requisitos.

Ya existen varios prospectos para sustituir en el cargo a Irving Barrios Mojica, quien asumió el cargo en diciembre de 2016 y hasta la fecha, es decir, lleva aproximadamente 9 años al frente de la institución con resultados positivos y que bien le podrían valer para permanecer en el cargo por otro periodo de siete años, debido a que no existe impedimento legal.

El legislador tamaulipeco de Morena dijo que la convocatoria será de carácter abierto y transparente, aclarando que no era obligatorio emitir una convocatoria como tal, sin embargo, el congreso enviará directamente dos ternas, tres mujeres y tres hombres.

“Los requisitos serán los mismos que en procesos anteriores y la etapa de recepción y evaluación de perfiles, tendrá una duración aproximada de dos a tres semanas”, dijo Prieto Herrera.

Por lo pronto ya se mencionan algunos nombres para ocupar el cargo, como el actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Eduardo Govea Orozco, la actual diputada Local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes el Carmen Guillen Vicente y Javier Córdova González, actual director de Tránsito y Vialidad en Victoria, entre otros.

Cabe señalar que las dos ternas serán enviadas al titular del poder ejecutivo, quien devolverá una terna mixta para su votación en el pleno en donde las y los diputados de las diversas fracciones parlamentarias deberán de emitir su voto, y quien obtenga la mayoría se convertirá en el próximo titular de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas.

