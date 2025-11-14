Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T153344_458_c2af19f2fd
Tamaulipas

Congreso lanza convocatoria abierta para nuevo Fiscal del Estado

Entre lo nombres que resaltan se encuentra Eduardo Govea Orozco, Mercedes el Carmen Guillen Vicente y Javier Córdova González

  • 14
  • Noviembre
    2025

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el Diputado morenista Humberto Prieto Herrera, anunció la publicación de la convocatoria para elegir al próximo titular de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), dejando en claro que, a partir de este sábado 15 de diciembre, podrán participar todas y todos los ciudadanos que cumplan todos y cada uno de los requisitos. 

Ya existen varios prospectos para sustituir en el cargo a Irving Barrios Mojica, quien asumió el cargo en diciembre de 2016 y hasta la fecha, es decir, lleva aproximadamente 9 años al frente de la institución con resultados positivos y que bien le podrían valer para permanecer en el cargo por otro periodo de siete años, debido a que no existe impedimento legal. 

El legislador tamaulipeco de Morena dijo que la convocatoria será de carácter abierto y transparente, aclarando que no era obligatorio emitir una convocatoria como tal, sin embargo, el congreso enviará directamente dos ternas, tres mujeres y tres hombres. 

“Los requisitos serán los mismos que en procesos anteriores y la etapa de recepción y evaluación de perfiles, tendrá una duración aproximada de dos a tres semanas”, dijo Prieto Herrera.  

Por lo pronto ya se mencionan algunos nombres para ocupar el cargo, como el actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Eduardo Govea Orozco, la actual diputada Local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes el Carmen Guillen Vicente y Javier Córdova González, actual director de Tránsito y Vialidad en Victoria, entre otros.

Cabe señalar que las dos ternas serán enviadas al titular del poder ejecutivo, quien devolverá una terna mixta para su votación en el pleno en donde las y los diputados de las diversas fracciones parlamentarias deberán de emitir su voto, y quien obtenga la mayoría se convertirá en el próximo titular de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

85b359a6_9b5d_41c2_916a_a504593cf1f3_e69a7107f7
Marchan en Matamoros por justicia y mayor seguridad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T113901_205_86d6592770
Buen Fin 2025 inicia con alta participación y ventas al alza
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T113609_446_2913b66d71
Colectivo pide sumarse al desfile para visibilizar desapariciones
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
ICE_Redadas_migrantes_156f6ba773
Confirma EUA inicio de operativos de inmigración en Charlotte
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T161756_935_69898d7a42
Entregan apoyo para afectados por incendio en Valle de Infonavit
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
publicidad
×