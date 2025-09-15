Continúan fiestas patrias en Reynosa con gastronomía y artesanías

Ciudadanos locales y visitantes extranjeros continúan disfrutando de las fiestas mexicanas en la frontera de Reynosa. Desde la mañana del 15 de septiembre y hasta la tarde del día 16, los puestos de comida y artesanías se mantienen instalados en las inmediaciones de la plaza principal.

Al festejo se han sumado integrantes de la comunidad migrante, quienes recorren los espacios adornados con los colores patrios y adquieren artículos alusivos a la celebración. Entre los expositores destacan artesanos provenientes de Ciudad Victoria, que ofrecen productos elaborados con madera de mezquite, un recurso característico de la región transformado en piezas novedosas.

Los puestos de antojitos mexicanos también son parte esencial de la verbena. Efrén Izaguirre Martínez, vendedor de alimentos, destacó que la oferta gastronómica incluye taquitos de bistec, gorditas de chicharrón, picadillo y asado de puerco, además de opciones en tortilla de maíz y de harina.

Los asistentes resaltan la importancia de mantener viva la tradición. Miguel Ángel García Pérez, quien acudió con su familia, señaló que para él estas fechas son una oportunidad de agradecer a Dios por las bendiciones recibidas y de disfrutar juntos de la comida mexicana.

La celebración también atrae la atención de ciudadanos extranjeros. Teresa Martínez, originaria de Honduras, comentó que lo que más le llama la atención de la fiesta mexicana son los colores, recordando que en su país también se conmemora una fecha similar en septiembre.

Por su parte, José Hilario, vendedor de artesanías, explicó que entre los artículos que ofrece se encuentran sillas con comedor, molcajetes, servilleteros y bases para botellas de vino, todos elaborados con madera de mezquite y ébano por su hijo.

La verbena popular continúa extendiéndose por las calles de Reynosa, donde cientos de personas disfrutan de la música, la gastronomía y el ambiente festivo que marcan las fechas patrias.

