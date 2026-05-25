Club de Leones continúa a la espera de avances tras robo

El Club de Leones Reynosa Internacional informó que continúa a la espera de resultados en torno a las investigaciones por el robo registrado el pasado viernes en sus instalaciones.

Durante el atraco, delincuentes sustrajeron mercancía que sería donada a diversas escuelas e instituciones de apoyo social en la ciudad.

Integrantes de la asociación señalaron que, tras las denuncias presentadas, las autoridades únicamente les han informado que las investigaciones continúan, aunque hasta el momento no se han realizado diligencias en las oficinas donde actualmente trabajan para recuperar la normalidad.

A pesar de lo ocurrido, el organismo destacó que el área oftalmológica no sufrió daños, por lo que los servicios médicos continúan operando con normalidad.

Como parte de las actividades de atención a la ciudadanía, el Club de Leones anunció que mantiene sus campañas oftalmológicas los días lunes y miércoles en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

La asociación reiteró que seguirá trabajando en apoyo de la comunidad mientras espera avances oficiales sobre el caso.

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