Tamaulipas

Critican recorte cultural en presentación de Encuentro de Teatro

Carlos Martínez Leal, dirigente estatal de Antorcha Campesina en Tamaulipas, criticó el recorte presupuestal de la federación destinado a las bellas artes

  • 26
  • Noviembre
    2025

Durante la presentación del 24º Encuentro Nacional de Teatro, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre en Tecomatlán, Puebla, Carlos Martínez Leal, dirigente estatal de Antorcha Campesina en Tamaulipas, criticó el recorte presupuestal de la federación destinado a las bellas artes. 

Martínez Leal afirmó que actualmente no existen apoyos para la realización de este tipo de eventos en el país, enfatizando que, en 2026, el presupuesto para actividades culturales sufrió una reducción del 4.7%.

“Esto ha sido una constante año tras año, lo que demuestra una falta de preocupación real por impulsar la cultura entre el pueblo”, declaró.

El dirigente también destacó que el evento nacional se llevará a cabo en el Teatro “Aquiles Córdova Morán”, inaugurado el 4 de abril de 2025, en lugar del Teatro “Clara Córdova Morán”. 

“Este teatro es majestuoso, una réplica del Partenón de Atenas, diseñado con las características del teatro moderno, incluyendo la acústica necesaria para las actividades y con capacidad para 2,300 espectadores. Es una obra construida por miles de Antorchistas de todo el país”, explicó.

Resaltó que el teatro es una de las expresiones más importantes de las bellas artes, ya que permite al pueblo reflexionar sobre sus problemáticas.

d9e84adb-cacc-42c4-bc73-81229f16695e.jfif

“Desde el nacimiento del teatro Antorchista, hemos planteado que el pueblo puede asimilar y admirar a los grandes dramaturgos, viendo reflejados sus propios problemas. Por esta razón, el teatro no se promueve lo suficiente, a pesar de ser un medio histriónico donde el actor puede representar realidades que el espectador reconoce y aprende a través de su propia experiencia. Es un arma de lucha, rebeldía y expresión”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la atención sobre la situación de los 130 millones de mexicanos, de los cuales más de 100 millones viven en condiciones de pobreza.

“Mientras el régimen celebra que somos la duodécima economía del mundo, nos preguntamos: ¿por qué hay tanta pobreza en estos tres años?”, cuestionó.

“Es fundamental esforzarse por conocer y entender esta realidad, y sobre todo, tomar acciones que nos acerquen a un México mejor, como anhelamos los Antorchistas, por ello, los invitamos a este evento nacional de teatro, que representa 51 años de lucha.

Hoy, el pueblo también actúa, presentando sus propias puestas en escena, y contamos con un espacio digno para educar al pueblo pobre de México”, concluyó Carlos Martínez Leal.


