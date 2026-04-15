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Coahuila

Critican designación discrecional de notarios en Zacatecas

Mencionó que el Colegio Nacional del Notariado siempre ha impulsado aquellas reformas y mecanismos legislativos que favorecen el examen de oposición

  • 15
  • Abril
    2026

Luego de destacar que la mayoría de los estados recurren a los exámenes de oposición para otorgar los fíats notariales, la presidenta del Colectivo 100 y + y ex presidenta del Colegio Nacional del Notariado, Guadalupe Díaz Carranza, advirtió que en Zacatecas se dio un retroceso que pone en riesgo a la fe pública.

Señalan cambios en Ley del Notariado

De visita en Saltillo, donde se firmó un convenio con el Congreso del estado, Díaz Carranza dijo que en Zacatecas ya se había modificado la Ley del Notariado local para que los fíats no se otorgaran discrecionalmente por el gobernador en turno, y se aplicaran exámenes de oposición a los aspirantes; sin embargo, se volvió a modificar, otorgando nuevamente al gobernador la facultad de designar a los notarios.

“Desgraciadamente ahorita se acaba de presentar hace unos meses una nueva Ley del Notariado en el estado de Zacatecas, que ellos ya tenían el examen de oposición y luego lo quitaron, y va a ser una decisión discrecional del Gobernador”.

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Cuestionan designación sin preparación previa

Dijo que ahora en Zacatecas, primero se nombra al notario y la nueva ley dice que posteriormente se le brinda un plazo para que se capacite.

“Esto nos parece gravísimo, entonces primero te nombro y luego te capacito… ¿en manos de quién va a quedar el patrimonio de todos los ciudadanos?”.

Impulsan exámenes de oposición y equidad

Mencionó que el Colegio Nacional del Notariado siempre ha impulsado aquellas reformas y mecanismos legislativos que favorecen el examen de oposición.

Afirmó que el Colectivo 100 y + también impulsa el acceso de mujeres a los fiats notariales, ya que de 4 mil 500 fedatarios que hay en el país, solo 360 son notarias, lo cual resulta ilógico, si el 90 por ciento de quienes trabajan en las notarías son mujeres.


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