Critican a Ángela Aguilar por fotos de su perro en cama de Inti

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que una publicación relacionada con la habitación de Inti, hija del cantante y de la rapera argentina Cazzu, provocara una nueva controversia digital.

La discusión comenzó después de que Nodal compartiera un video mostrando un cuarto dentro de su residencia en Texas presuntamente acondicionado para recibir a su hija.

En las imágenes se aprecia una habitación decorada en tonos rosas, con referencias a “El Forajido”, el nuevo nombre artístico del intérprete sonorense, además de una cama personalizada con el nombre “Inti” y una cuna adornada con elementos religiosos, incluida una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Publicaciones de Ángela Aguilar desatan debate en TikTok

Inicialmente, el video fue recibido de manera positiva por seguidores del cantante; sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando usuarios de TikTok comenzaron a difundir capturas de contenido compartido por Ángela Aguilar en su canal de difusión de WhatsApp.

En dichas imágenes aparece uno de los perros de la cantante descansando sobre la cama destinada para la menor.

La creadora digital Veotops retomó las capturas y aseguró que las publicaciones habrían sido realizadas poco antes de que Nodal mostrara públicamente la remodelación del cuarto.

El video rápidamente se viralizó en plataformas digitales, generando opiniones divididas entre quienes consideraron la situación irrelevante y quienes criticaron el gesto.

Tras la polémica, diversos usuarios afirmaron que las fotografías del perro habrían sido eliminadas del canal de difusión de Ángela Aguilar, lo que alimentó aún más las especulaciones y comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones públicas respecto a la controversia.

Nodal también impulsa su nueva etapa como “El Forajido”

La discusión ocurre además en medio de una nueva etapa profesional para el cantante sonorense.

Recientemente, Christian Nodal inició ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de “El Forajido” como su nueva marca artística.

El movimiento ocurre en un contexto marcado por versiones sobre presuntas diferencias relacionadas con el manejo de su carrera y la evolución de su identidad comercial.

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