Critican reformas de Morena que afectan derechos de trabajadores

La diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza lanzó fuertes críticas contra las reformas impulsadas por Morena en materia de jubilaciones y pensiones, al señalar que los cambios propuestos afectarían derechos adquiridos de miles de trabajadores mexicanos.

Durante su participación en tribuna en la Ciudad de México, la legisladora advirtió que el oficialismo pretende modificar de manera retroactiva las reglas para quienes trabajaron durante años bajo determinadas condiciones laborales y de retiro.

“Morena no puede cambiarle las reglas a quienes trabajaron toda una vida”, expresó la diputada, al asegurar que estas medidas generan incertidumbre jurídica y afectan la seguridad social de millones de personas.

Gutiérrez Garza sostuvo que las reformas no solo impactan el tema de pensiones, sino que también representan un precedente preocupante para otros derechos ciudadanos.

“Hoy son las jubilaciones; mañana podrán ser derechos patrimoniales y garantías fundamentales”, advirtió.

La legisladora también cuestionó las recientes modificaciones impulsadas por Morena al Poder Judicial, las cuales calificó como “regresivas” y realizadas de manera apresurada, asegurando que el Congreso ha sido convertido en una “oficialía de partes”.

Finalmente, reiteró que continuará defendiendo la certeza jurídica y los derechos de los trabajadores y jubilados, al considerar que las decisiones tomadas por la mayoría oficialista vulneran la confianza de la ciudadanía y debilitan el Estado de Derecho en el país.

Con información de: Corresponsales

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