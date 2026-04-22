Denuncian abusos de Tránsito y buscan frenar multas excesivas

En medio de crecientes inconformidades ciudadanas, el regidor de la Comisión de Vialidad y Transporte en el Cabildo de Reynosa, Benito Sáenz Barella, lanzó una convocatoria abierta para que la población denuncie presuntos abusos cometidos por elementos de Tránsito Municipal, con el objetivo de integrar un nuevo reglamento acorde a las necesidades actuales de la ciudad.

El funcionario reconoció que las quejas son constantes y, en muchos casos, legítimas, por lo que insistió en la necesidad de corregir prácticas que han generado molestia entre la ciudadanía. En ese sentido, hizo un llamado tanto a ciudadanos como a empresarios para aportar testimonios, evidencias y propuestas que permitan mejorar la operación de la corporación.

Sáenz Barella admitió que estas situaciones no son ajenas a la población, al señalar que “todos lo vivimos en carne propia, si no es en lo personal, es en alguien muy cercano”, y aseguró que desde el inicio de la actual administración se han impulsado acciones para frenar irregularidades.

Como ejemplo, destacó que ya se logró retirar operativos de tránsito de estacionamientos privados en centros comerciales, aunque reconoció que aún existen pendientes importantes.

“Hemos estado luchando desde que empezó esta administración, logramos ya sacar los operativos de adentro de los estacionamientos privados”, comentó.

El regidor enfatizó que, si bien es necesario mantener el orden vial, esto no debe traducirse en abusos por parte de los agentes. Incluso, calificó como una “cacería” algunos de los operativos detectados, particularmente los fines de semana en zonas cercanas a iglesias, donde se reporta la presencia constante de grúas y la aplicación de multas que superan los 2 mil 500 pesos.

“No pareciera, es una cacería, sí lo es”, afirmó.

Ante este panorama, adelantó que ya cuenta con una serie de propuestas para regular este tipo de operativos y evitar excesos, planteando que se concentren únicamente en vialidades principales y arterias de mayor flujo.

“El problema es que tenemos que dejar bien reglamentado… para que este tipo de operativo se haga en vialidades principales, en arterias importantes”, explicó.

El edil subrayó que la finalidad es construir un reglamento que permita mantener el orden, pero garantizando el respeto a los derechos de los ciudadanos, por lo que reiteró la importancia de la participación social para documentar irregularidades y avanzar hacia un sistema de tránsito más justo y transparente en Reynosa.

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