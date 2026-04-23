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Tamaulipas

DIF Tamaulipas resguarda a menores deambulando en las calles

El DIF Tamaulipas hace un llamado a la ciudadanía y a los padres de familia para extremar precauciones en el cuidado de los menores

  • 23
  • Abril
    2026

Con el objetivo primordial de garantizar la integridad física y los derechos de la niñez, el Sistema DIF Tamaulipas ha intensificado las acciones de resguardo para menores de edad que son reportados deambulando sin compañía en diversos municipios de la entidad.

La directora general del instituto, Patricia Eugenia Lara Ayala, informó que esta medida responde a un reciente incremento en los reportes de niñas y niños encontrados solos en la vía pública. Casos concretos se han registrado recientemente en los municipios de Altamira y Victoria, donde la intervención de las autoridades fue inmediata.

Lara Ayala explicó que, ante estas situaciones, se implementa de forma estricta el protocolo de protección por parte de las autoridades correspondientes. Una vez que un menor es localizado bajo estas condiciones, el personal especializado procede a su resguardo preventivo en instalaciones seguras.

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los menores. Al recibir el reporte, se activa el protocolo para ponerlos a salvo y comenzar las investigaciones necesarias para localizar a sus familiares o determinar las causas por las que se encontraban sin supervisión", señaló la funcionaria.

El DIF Tamaulipas hace un llamado a la ciudadanía y a los padres de familia para extremar precauciones en el cuidado de los menores, recordando que el instituto permanece alerta para intervenir en cualquier situación que ponga en riesgo la vulnerabilidad de la infancia en el estado.


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