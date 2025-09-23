Cerrar X
Denuncian falta de seguridad en carretera a Jaumave tras muerte

La carretera antigua Victoria-Jaumave se ha vuelto peligrosa debido al aumento del tráfico y la falta de señalización y muros de contención

  • 23
  • Septiembre
    2025

La carretera antigua Victoria-Jaumave se ha convertido en un tramo peligroso al incrementar el flujo vehicular, especialmente ahora que cuenta con atractivos turísticos como El Mirador y la decena de restaurantes que se abrieron, aprovechando la vasta naturaleza de la Sierra Madre Oriental. 

Este fin de semana se registró un accidente en el tramo conocido como el Balcón de El Chiue, el cual cobró la vida de una persona y dejó dos heridos, debido a la falta de precaución al conducir, o quizás al desconocimiento de esta antigua y sinuosa ruta. 

Faltan muchos señalamientos que desaparecieron con el tiempo, así como los muros de contención que no fueron repuestos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), porque esta vía es federal.   

Aunado a los rebaños de cabras que frecuentemente encontramos al transitar por la zona, o animales salvajes que salen intempestivamente. 

Puntos de preocupación:

- Falta de señalamientos: La ausencia de señalización adecuada en la carretera aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en las curvas cerradas de la sierra.

- Pérdida de muros de contención: Los muros de contención en las curvas de la sierra están dañados o inexistentes, lo que puede provocar que los vehículos se salgan de la carretera o choquen entre sí.

- Uso inadecuado de la vía: La carretera antigua no está diseñada para el tráfico intenso y rápido que se registra actualmente, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Normativa aplicable:

La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011 establece los requisitos generales para diseñar e implantar señalamiento vial en carreteras y vialidades urbanas. Esta norma es aplicable a carreteras federales, estatales y municipales, y busca reducir la ocurrencia de accidentes ¹.

Recomendaciones:

- Las autoridades competentes deben implementar señalización adecuada y reparar los muros de contención en las curvas de la sierra.

- Se deben tomar medidas para reducir la velocidad de los vehículos en la carretera antigua y evitar el uso inadecuado de la vía.

- Es importante que los conductores extremen precauciones al transitar y respeten los límites de velocidad.


