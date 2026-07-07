Descarta fiscal aumento en robos a casa habitación

Eduardo Govea Orozco declaró que el robo domiciliario se sigue combatiendo de manera enfática y sus cifras son tendientes a la baja

No hay alza en los robos a casa habitación y los delitos de mayor impacto mantienen una tendencia sostenida a la baja en lo que va del año, declaró el fiscal General de Justicia del Estado, Eduardo Govea Orozco.

El fiscal señaló que reportajes recientes hablaron de un aumento exponencial en robos, como el de comercio semanas atrás o el de domicilio el mes pasado con incrementos de hasta 30 por ciento.

“Esa lectura es incompleta porque si un mes no hay registros y al siguiente se presentan tres casos, porcentualmente parece un disparo, pero no refleja un alza real. Interpretada correctamente, la cifra muestra que el robo a casa habitación también tiende a la baja”.

El fiscal declaró que homicidios e incluso la extorsión siguen disminuyendo, aunque la extorsión continúa combatiéndose por ser un flagelo. En secuestros, Tamaulipas registra cifras mínimas e históricas en la etapa reciente.

Dijo que el robo de vehículos también bajó y en lo que va del año hubo detenciones en flagrancia por posesión de unidades robadas.

“No hay robo registrado de autotransporte, ni en carreteras, ni de navíos o embarcaciones que afecten al sector pesquero”.

Govea Orozco declaró que el robo domiciliario se sigue combatiendo de manera enfática y sus cifras son tendientes a la baja. Sobre un posible repunte, señaló que no se prevé y tampoco se puede predecir, pues no hay una referencia precisa sobre ello.