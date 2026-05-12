Descartan cambios al calendario escolar tras aceptar errores

La propuesta para modificar el periodo vacacional y adelantar el cierre del ciclo escolar quedó sin efecto, confirmó el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien reconoció que existieron errores en el planteamiento inicial.

El funcionario explicó que, tras varias mesas de análisis, se determinó respetar el calendario oficial ya publicado, por lo que el ciclo escolar concluirá conforme a lo establecido originalmente.

Valdez García señaló que la intención era proteger a estudiantes y docentes ante las altas temperaturas registradas en la entidad; sin embargo, admitió que la propuesta generó diversas inquietudes entre padres de familia y sectores educativos.

Indicó que, luego de revisar el impacto académico y administrativo, se decidió mantener sin cambios las fechas oficiales del calendario escolar.

Escalonarán horarios escolares por ola de calor en Tamaulipas

Ante las altas temperaturas que se mantienen en distintas regiones del estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas implementará ajustes y escalonamiento de horarios en algunos planteles educativos.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, informó que la medida busca reducir la exposición de estudiantes y personal docente a las horas de mayor intensidad solar, principalmente en escuelas donde las condiciones de infraestructura representan un riesgo.

Detalló que cada plantel podrá adaptar sus horarios dependiendo de las condiciones climáticas y necesidades específicas, además de reforzar acciones preventivas como hidratación constante, suspensión de actividades al aire libre y monitoreo de síntomas relacionados con golpes de calor.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a padres de familia y maestros para mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Miguel Valdez asegura que no dejará la Secretaría de Educación

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, descartó rumores sobre una posible salida de la dependencia estatal y aseguró que continuará al frente de la SET.

Durante la entrevista, el funcionario afirmó que sigue trabajando en los proyectos educativos de la administración estatal y sostuvo que su prioridad es atender los retos que enfrenta el sistema educativo en la entidad.

Valdez García señaló que actualmente la dependencia se encuentra enfocada en temas como la atención por las altas temperaturas, el cierre del ciclo escolar y la planeación del próximo periodo educativo.

Además, pidió evitar especulaciones y aseguró que mantiene comunicación constante con autoridades estatales para dar seguimiento a las acciones en materia educativa.

Con información de Meme Sámano......

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