Nuevo León

Descartan fallas mecánicas como causa de volcadura de Ruta 611

Autoridades afirmaron que cuentan con el video que muestra el momento del accidente, por lo que el dictamen se compartirá en los próximos días

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó la presencia de fallas mecánicas en la unidad de la Ruta 611 siniestrada sobre la carretera Miguel Alemán, la cual provocó la muerte de al menos nueve personas el pasado domingo.

Volcadura de autobús deja ocho personas sin vida en Apodaca.png

Durante el Nuevo León Informa encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el fiscal Javier Flores confirmó que con base a las imágenes obtenidas del siniestro, se descartaron las fallas mecánicas de la unidad como posible causa.

"Se recabó el video completo del accidente vial, se descartan fallas mecánicas"

Aseguró que el dictamen final será compartido durante los siguientes días, en el que se detallaran las circunstancias de este accidente. Detalló que las aseguradoras involucradas se encuentran en contacto tanto con las personas afectadas como con sus familiares. 

"La compañía de seguros, las empresas están en pláticas con víctimas y afectados de tal accidente vial para tratar de cuando menos solucionar la atención médica y todo lo demás que requieran" explicó el Flores.

Investiga Fiscalía del Estado accidente de Ruta 611 en Apodaca

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana aseguró que la Fiscalía General del Estado es la responsable de realizar los peritajes correspondientes del accidente que dejó nueve personas sin vida y 61 lesionados en el municipio de Apodaca.

"La Fiscalía está haciendo los peritajes. Fue una unidad de transporte público de una empresa de las que siempre ha estado operando y que pues se estan revisando todos los temas de seguridad de esa empresa para tomar las medidas pertienentes"

En tanto, investigaciones apuntan a que el conductor de un posible tráiler involucado podría ser el responsable del accidente reportado en los límites con el municipio de Pesquería.

Volcadura de autobús deja ocho personas sin vida en Apodaca.png

Dentro del mismo documento, la empresa de transportes dijo que el operador fallecido en el siniestro, identificado como Rosaldo Reyes contaba con la certificación y licencia para conducir dicha unidad.


