Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_4f2b210b99
Tamaulipas

Refuerzan vacunación contra sarampión en Tamaulipas

Salud estatal intensificó vacunación contra sarampión e influenza; descartan casos confirmados y buscan alcanzar 96% de cobertura

  • 09
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de vacunación contra el sarampión y la influenza ante los casos registrados a nivel nacional, informó el titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario aseguró que hasta el momento no se han confirmado casos de sarampión en la entidad, ni tampoco de la nueva cepa de influenza conocida como “super gripa”.

Recordó que en 2025 se registraron 12 casos de sarampión en el estado de Chihuahua, situación que obligó a implementar un cerco sanitario. En ese contexto, se analizaron 130 muestras y se confirmaron 12 casos positivos vinculados con una comunidad menonita.

En lo que va de 2026, Hernández Navarro detalló que se han detectado 12 casos sospechosos en Tamaulipas; sin embargo, siete ya fueron descartados y el resto continúa en análisis, por lo que reiteró que no hay casos confirmados en la entidad.

El secretario de Salud subrayó que para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño es necesario contar con al menos 96 por ciento de la población vacunada en todos los grupos de edad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a completar sus esquemas de vacunación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

4edcd99b_2d96_4db6_a1de_d0698714a109_1d42e2c28f
Aplicará Coahuila 125 mil dosis contra el sarampión
Captura_de_pantalla_2026_02_09_220355_6702b611f3
Anuncia Sheinbaum que México producirá vacunas ARNm
maria_teresa_pronnif_c42ed69113
'Canciones de cuna' serán estrategia de salud mental infantil
publicidad

Últimas Noticias

escuela_tamaulipas_839cbecaa9
Cuotas escolares 'bajo la lupa' en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_02_10_at_1_26_25_AM_a19e3f1362
Impulsa Adrián al talento local con centro de emprendimiento
finanzas_empleo_56a89e4a75
Arranca NL 2026 como líder de empleo a nivel nacional
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
publicidad
×