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Tamaulipas

Agricultores descartan bloqueo en la Carretera Matamoros-Reynosa

En lugar de bloqueos, los manifestantes optaron por llevar a cabo una protesta pacífica, durante la cual colocaron pancartas.

  • 06
  • Abril
    2026

Productores agrícolas de los municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros informaron que no realizarán bloqueos en la carretera Matamoros–Reynosa, específicamente a la altura del kilómetro 49, en la caseta de Nuevo Progreso.

¿Por qué decidieron no bloquear la carretera Matamoros–Reynosa?

Los agricultores señalaron que han decidido evitar este tipo de acciones para no afectar a terceros, luego de las críticas recibidas en movilizaciones anteriores, realizadas hace algunos meses.

En ocasiones, los cierres en este punto carretero generaron inconformidad entre la ciudadanía, especialmente de quienes necesitaban trasladarse entre Matamoros y Reynosa por motivos de salud, dificultando el paso de pacientes y familiares hacia hospitales.

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¿Qué tipo de protesta realizaron los agricultores?

En lugar de bloqueos, los manifestantes optaron por llevar a cabo una protesta pacífica, durante la cual colocaron pancartas para exigir mayor seguridad en las carreteras y condiciones más justas para el sector agrícola.

¿Cuáles son las principales demandas del sector agrícola?

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Entre sus demandas, reiteraron la necesidad de que los precios de los productos del campo sean más equitativos, ya que aseguran que actualmente reciben pagos muy bajos por su trabajo.

Finalmente, indicaron que permanecerán a la espera de una respuesta por parte del gobierno federal, sin contemplar, por el momento, nuevas acciones que afecten la circulación en esta importante vía de comunicación.


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