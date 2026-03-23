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Tamaulipas

Cumple Spellman con liquidaciones tras despidos de trabajadores

El proceso de pago se está realizando de manera ordenada, citando a los trabajadores de forma escalonada para entregarles su finiquito

  • 23
  • Marzo
    2026

En medio del proceso de recorte de personal que se llevó a cabo este lunes en la maquiladora Spellman, extrabajadores señalaron que la empresa está otorgando las liquidaciones conforme a lo establecido por la ley, lo que representa un respaldo económico ante la pérdida de su empleo.

Algunos maquileros del área de almacén comentaron que, aunque existe incertidumbre por encontrar una nueva oportunidad laboral, el finiquito les permitirá afrontar los próximos días con mayor estabilidad. Indicaron que desde semanas previas ya se percibía una disminución en la operación dentro de la planta..

En ese mismo sentido, otros extrabajadores coincidieron en que el recurso recibido será de gran ayuda mientras logran reincorporarse al mercado laboral.

Asimismo, destacaron que la liquidación podría servir para cubrir gastos inmediatos e incluso analizar alternativas como emprender algún pequeño negocio o continuar en la búsqueda de empleo.

De acuerdo con lo expuesto, el proceso de pago se está realizando de manera ordenada, citando a los trabajadores de forma escalonada para entregarles su finiquito con el desglose correspondiente.

Cabe recordar que este ajuste laboral se da tras el incendio registrado el pasado 21 de enero en una de las plantas, situación que afectó la producción y derivó en una reducción gradual de operaciones.


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