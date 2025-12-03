Detiene Guardia Estatal a hombre que mató a tres gatos en Reynosa

Un hombre fue detenido por las autoridades por el presunto maltrato animal contra tres gatos en Reynosa, Tamaulipas.

Fueron elementos de la Guardia Estatal quienes en coordinación con personal de la Dirección de Control y Bienestar Animal detuvieron al hombre en su domicilio en el Fraccionamiento Halcón.

La detención ocurrió tras una denuncia anónima en donde señalaron al hombre de presuntamente matar a tres gatos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) por el delito de maltrato o crueldad contra un animal.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Reynosa?

Las sanciones por maltrato animal incluyen de dos a tres años de prisión y de 200 a 750 días-multa según el Código Penal estatal.

En Reynosa, el maltrato animal se puede denunciar a través de la línea telefónica del Centro de Bienestar Animal Municipal en el 8995577.

El castigo depende de la gravedad del caso y de la acción penal que se inicie, pero generalmente incluye sanciones administrativas o penas de prisión y multas.

La denuncia es fundamental para iniciar un proceso judicial que puede incluir peritajes y, si se prueba el delito, la imposición de sanciones penales y/o multas.

Comentarios