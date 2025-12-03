Cerrar X
detenido_maltrata_gatos_e20fa61686
Tamaulipas

Detiene Guardia Estatal a hombre que mató a tres gatos en Reynosa

La detención del sospechoso ocurrió tras una denuncia anónima en donde señalaron al hombre de presuntamente matar a tres gatos.

  • 03
  • Diciembre
    2025

Un hombre fue detenido por las autoridades por el presunto maltrato animal contra tres gatos en Reynosa, Tamaulipas. 

Fueron elementos de la Guardia Estatal quienes en coordinación con personal de la Dirección de Control y Bienestar Animal detuvieron al hombre en su domicilio en el Fraccionamiento Halcón.

La detención ocurrió tras una denuncia anónima en donde señalaron al hombre de presuntamente matar a tres gatos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) por el delito de maltrato o crueldad contra un animal.

detenido-gatos-reynosa.jpeg

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Reynosa?

Las sanciones por maltrato animal incluyen de dos a tres años de prisión y de 200 a 750 días-multa según el Código Penal estatal.

En Reynosa, el maltrato animal se puede denunciar a través de la línea telefónica del Centro de Bienestar Animal Municipal en el 8995577.

El castigo depende de la gravedad del caso y de la acción penal que se inicie, pero generalmente incluye sanciones administrativas o penas de prisión y multas.

La denuncia es fundamental para iniciar un proceso judicial que puede incluir peritajes y, si se prueba el delito, la imposición de sanciones penales y/o multas. 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_29_52_AM_86399b7230
Reprueban el 60% de las cuentas públicas en Tamaulipas
oficina_rompe_record_235bd85082
Lidera Reynosa recaudación fiscal en Tamaulipas en 2025
Whats_App_Image_2025_12_02_at_11_17_41_PM_b9905f7c1e
Denuncian alzas ilegales de tarifas en rutas urbanas
publicidad

Últimas Noticias

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Avanza tramo Saltillo–Nuevo Laredo–Monterrey del Tren del Golfo
rosalia_lux_arena_monterrey_77a6d4f6a3
Rosalía regresa a Monterrey con su esperado 'Lux Tour' 2026
nicolas_maduro_trump_llamada_d959484a25
Confirma Maduro llamada 'cordial' con Trump en medio de tensión
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×