Israel detiene a ciudadano por espionaje a favor de Irán

La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel informaron este viernes sobre la detención de un ciudadano israelí acusado de llevar a cabo operaciones para una "entidad hostil" en el contexto de la guerra contra Irán, luego de haber sido contactado por agentes extranjeros, según difundió el canal catarí de noticias Al Jazeera.

“Mekdad Mudar Hosni Natur, ciudadano israelí residente en Qalansawa (centro de Israel), fue arrestado para ser interrogado bajo la sospecha de establecer contacto con una entidad de inteligencia extranjera y ejecutar misiones bajo su dirección”, indicó un comunicado conjunto de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con medios locales, Natur, de 47 años, había trabajado previamente como intérprete para la propia Policía israelí.

Las autoridades señalaron que el acusado inicialmente se vinculó con la cadena catarí en busca de oportunidades laborales, tras lo cual fue derivado a un individuo que actuaba en representación de una entidad considerada “hostil” por Israel.

Según la información oficial, con el inicio de la guerra contra Irán, la relación entre Natur y la entidad extranjera se desarrolló a través de canales encubiertos. El detenido habría recibido instrucciones para recopilar información sensible, incluyendo “ubicaciones de impacto de misiles, número de heridos en hospitales, número de fallecidos y datos sobre el estado de ánimo de la población israelí”.

En Israel, la censura militar prohíbe informar sobre planes operacionales del Ejército o medidas defensivas, así como sobre sitios donde se registren ataques en suelo israelí.

Además, todo material visual —fotos y vídeos— que se publique debe ser enviado a revisión por la censura militar.

Tras finalizar la investigación, la Fiscalía del Distrito Central de Israel presentó este viernes una acusación formal contra Natur por “delitos relacionados con la seguridad del Estado”.

En paralelo, el canal israelí 12 informó que otros dos ciudadanos israelíes fueron acusados de espionaje para Irán este viernes.

Según la misma fuente, esta mañana se presentó una acusación formal contra Israel Lavkovich, de 20 años, y Orel Makitan, de 25, ambos residentes en Modiin Ilit (asentamiento ultraortodoxo judío en Cisjordania ocupada), por delitos de seguridad vinculados al contacto con un agente iraní.

Israel cerró en 2024 las operaciones de Al Jazeera en su territorio y en Cisjordania ocupada, argumentando que la cadena atentaba “contra la seguridad del Estado”, medida prorrogada hasta 2027 por el Parlamento israelí pese a las críticas generadas.

Al Jazeera es uno de los medios con mayor despliegue de periodistas en la Franja de Gaza, y Israel ha acusado en varias ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles, como Anas al Sharif —asesinado por fuego israelí—, de estar vinculados a Hamás, aunque las pruebas presentadas no han sido verificadas.

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