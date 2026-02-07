Detiene la AIC y deporta a ciudadano americano

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron en la región Norte a un ciudadano estadounidense que es buscado por las autoridades de ese país.

Se trata de Javier “N”, de 36 años, quien fue detenido en San Carlos, comunidad del municipio de Jiménez.

Era buscado por agentes de U.S. Marshal por delitos de violencia doméstica, asalto agravado y robo a negocio.

La FGE informó que elementos de la propia Fiscalía y de la Policía Estatal realizaron un trabajo coordinado que permitió la detención de Javier “N”, tras un trabajo de investigación que llevó a su ubicación en la mencionada comunidad.

Tras su detención, la persona fue entregada a través del Instituto Nacional de Migración a agentes del U.S. Marshal en el Puente Internacional Ciudad Acuña-Del Río, Texas.

En un comunicado, la FGE señaló que con estas acciones la Agencia de Investigación Criminal mantiene su compromiso de trabajo y coordinación con autoridades estatales, federales e internacionales.

A su vez, forma parte del trabajo direccional del Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, de trabajo coordinado con el objetivo de mantener a Coahuila Seguro y Blindado.

Comentarios