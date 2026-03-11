Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
CONGRESO_NL_f685588a80
Nuevo León

Diputados se irán 15 días de vacaciones sin presupuesto aprobado

Legisladores señalaron que el trabajo no se detiene durante ese periodo, ya que continuarán con actividades en sus distritos y contacto con la ciudadanía.

  • 11
  • Marzo
    2026

Diputados del Congreso local aprobaron un periodo de 15 días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, pese a que el estado aún no cuenta con un presupuesto aprobado.

La decisión se tomó en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), donde se estableció que el receso legislativo se realizará del 30 de marzo al 10 de abril.

No obstante, se precisó que los días 30 y 31 de marzo la Oficialía de Partes permanecerá en funciones para recibir las cuentas públicas que presenten los municipios.

Aseguran que el trabajo legislativo continuará

Legisladores señalaron que el trabajo no se detiene durante ese periodo, ya que continuarán con actividades en sus distritos y contacto con la ciudadanía.

"Es importante mencionar que el trabajo legislativo no es solamente lo que se hace aquí físicamente en las sesiones; el trabajo legislativo más importante es en la calle con las personas".

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, aseguró que mantiene reuniones con vecinos y recorridos en las colonias para atender inquietudes de la población.

"Yo no he dejado de hacer reuniones vecinales, ir casa por casa con nuestros vecinos y a veces por diferencias políticas temas nobles no pueden salir aquí en el Congreso como quisiéramos y eso no es por falta de sesiones, sino por falta de voluntad política”, señaló.

Congreso mantiene pendientes cientos de asuntos

El receso ocurre en un momento en que el Poder Legislativo mantiene temas relevantes sin resolver, entre ellos la aprobación del presupuesto estatal.

Además, en las distintas comisiones del Congreso existen cerca de 2 mil asuntos pendientes, entre los que se encuentran reformas importantes como la reforma electoral, la reforma judicial y la discusión de una nueva Ley de Educación, entre otros temas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gilma_alcocer_salud_matamoros_46e472070b
Reducen acciones preventivas muertes por accidentes viales
miguel_flores_arremete_contra_pri_771591b7a0
Miguel Flores arremete contra PRI por intentar frenar obras en NL
959d8c25_5eac_4847_b8d4_5d9138680cc6_47c34050f4
Solicitan vecinos mantenimiento a juegos infantiles de la Alameda
publicidad

Últimas Noticias

Brenda_Velazquez_208ec2473a
Insisten en fomentar uso de mochilas transparentes
IMG_4388_153cd7bd19
Desacuerdo entre autoridades provoca caos en Morones Prieto
EH_DOS_FOTOS_11_c1d93e28d0
Anuncia Israel ofensiva militar mediante ataques contra Irán
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×