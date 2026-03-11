Diputados se irán 15 días de vacaciones sin presupuesto aprobado

Diputados del Congreso local aprobaron un periodo de 15 días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, pese a que el estado aún no cuenta con un presupuesto aprobado.

La decisión se tomó en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), donde se estableció que el receso legislativo se realizará del 30 de marzo al 10 de abril.

No obstante, se precisó que los días 30 y 31 de marzo la Oficialía de Partes permanecerá en funciones para recibir las cuentas públicas que presenten los municipios.

Aseguran que el trabajo legislativo continuará

Legisladores señalaron que el trabajo no se detiene durante ese periodo, ya que continuarán con actividades en sus distritos y contacto con la ciudadanía.

"Es importante mencionar que el trabajo legislativo no es solamente lo que se hace aquí físicamente en las sesiones; el trabajo legislativo más importante es en la calle con las personas".

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, aseguró que mantiene reuniones con vecinos y recorridos en las colonias para atender inquietudes de la población.

"Yo no he dejado de hacer reuniones vecinales, ir casa por casa con nuestros vecinos y a veces por diferencias políticas temas nobles no pueden salir aquí en el Congreso como quisiéramos y eso no es por falta de sesiones, sino por falta de voluntad política”, señaló.

Congreso mantiene pendientes cientos de asuntos

El receso ocurre en un momento en que el Poder Legislativo mantiene temas relevantes sin resolver, entre ellos la aprobación del presupuesto estatal.

Además, en las distintas comisiones del Congreso existen cerca de 2 mil asuntos pendientes, entre los que se encuentran reformas importantes como la reforma electoral, la reforma judicial y la discusión de una nueva Ley de Educación, entre otros temas.

