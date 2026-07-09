Detienen a José Elías, exalcalde de Reynosa por incidente vial

José Elías Leal fue detenido en Río Bravo tras un percance vial; el hecho revive señalamientos relacionados con su administración en Reynosa

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El exalcalde de Reynosa, José “Pepe” Elías Leal, fue detenido por agentes de Tránsito de Río Bravo luego de un incidente vial en el que presuntamente incurrió en exceso de velocidad, ignoró un semáforo en rojo y se negó a entregar documentación durante una revisión.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho generó una discusión entre el ex funcionario y los elementos de vialidad, quienes finalmente lo trasladaron a las instalaciones de la corporación para continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.

La detención volvió a colocar en el debate público al ex edil priista, cuya administración en Reynosa estuvo marcada por uno de los episodios de seguridad más polémicos en Tamaulipas durante la última década.

José Elías Leal gobernó Reynosa de 2013 a 2016, periodo en el que el municipio enfrentó una fuerte presencia de grupos del crimen organizado y constantes operativos de las fuerzas federales.

Denuncia por red clandestina de videovigilancia

En mayo de 2015, el entonces senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó una denuncia penal ante la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contra José Elías Leal.

El señalamiento apuntaba a presuntas omisiones del gobierno municipal ante la instalación de una red clandestina de cámaras de videovigilancia atribuida a grupos delictivos.

La acusación indicaba que decenas de dispositivos fueron colocados en postes y estructuras urbanas con el objetivo de vigilar los movimientos de corporaciones federales y estatales en Reynosa.

Operativos contra cámaras ilegales

Durante esos años, autoridades federales realizaron operativos en distintos municipios de Tamaulipas para retirar cientos de cámaras instaladas de manera irregular.

Según las autoridades, estos equipos eran utilizados por organizaciones criminales para anticipar los movimientos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y otras instituciones de seguridad.

Aunque la denuncia presentada por García Cabeza de Vaca generó atención nacional, el caso no concluyó con una sentencia condenatoria contra José Elías Leal, quien negó públicamente las acusaciones en su contra.

El ex alcalde dejó el cargo en 2016, después de una administración desarrollada en un contexto de violencia y disputas entre grupos delictivos en Reynosa.