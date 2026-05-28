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Tamaulipas

Ejército refuerza protocolos ante inundaciones en Matamoros

Las autoridades se mantienen preparadas para actuar de manera oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias

  • 28
  • Mayo
    2026

Ante las recientes inundaciones que han afectado al municipio de Matamoros, Pedro Antonio Paz Losada, jefe de la sección de instrucción, información y operaciones del octavo regimiento, informó sobre los protocolos de respuesta implementados por las fuerzas militares, destacando un esquema de atención escalonado según la magnitud de la contingencia.

El mando explicó que, cuando una situación rebasa la capacidad de respuesta a nivel local, las fuerzas desplegadas en la ciudad activan mecanismos de refuerzo que contemplan el apoyo estatal, sumando más recursos, personal y herramientas para atender la emergencia.

Asimismo, detalló que, en caso de que la contingencia supere este nivel, se recurre a instancias federales, lo que permite incrementar significativamente la capacidad operativa mediante el envío de más efectivos y equipo especializado.

Autoridades se mantienen preparadas ante posibles emergencias

Paz Losada subrayó que, aunque se espera que las condiciones no escalen a escenarios de mayor gravedad, las autoridades se mantienen preparadas para actuar de manera oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

Recomiendan contar con mochila de emergencia

En ese sentido, también emitió recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, entre ellas contar con una mochila de emergencia que incluya documentos personales importantes, teléfono celular con carga, baterías de respaldo, radio portátil, lámpara, alimentos no perecederos y agua.

Finalmente, enfatizó que estas medidas permiten a la población reaccionar de forma inmediata en situaciones de riesgo, contribuyendo a salvaguardar su integridad durante los primeros momentos de una emergencia.


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