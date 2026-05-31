Ejército israelí toma castillo estratégico en Líbano

El ejército israelí capturó el castillo de Beaufort, una fortaleza medieval ubicada en una montaña estratégica del sur de Líbano, en lo que representa su incursión terrestre más profunda en territorio libanés en más de 26 años.

La toma del sitio, situado cerca de la ciudad de Nabatiyeh, ocurrió después de varios días de combates y bombardeos en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a combatientes de Hezbollah en una zona montañosa de alto valor militar.

Israel toma una posición histórica y estratégica

El castillo de Beaufort domina amplias zonas del sur de Líbano y ha sido considerado durante décadas un punto clave de observación y control militar.

La fortaleza ya había sido tomada por Israel durante la invasión de 1982 y permaneció bajo su control hasta la retirada israelí del sur libanés en el año 2000, por lo que su nueva captura también tiene una fuerte carga simbólica dentro del conflicto.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, difundió una imagen en redes sociales en la que se observa a soldados israelíes caminando frente al castillo, confirmando la presencia militar en el lugar.

El avance israelí se produjo tras varios días de operaciones en la cresta de Beaufort y en el valle de Suluki, más al sur, donde el ejército afirmó que busca desmantelar infraestructura de Hezbollah y eliminar amenazas contra civiles israelíes.

Las tropas israelíes cruzaron el río Litani, considerado durante años una referencia estratégica en el sur de Líbano, y avanzaron sobre aldeas cercanas al castillo.

Con este movimiento, las fuerzas israelíes se encuentran ahora a unos cinco kilómetros de Nabatiyeh, una de las principales ciudades del sur libanés.

Operación se realiza pese a un alto el fuego vigente

La captura de Beaufort ocurre a pesar de un alto el fuego teórico que se mantiene vigente desde el 17 de abril, en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hezbollah por presuntas violaciones al acuerdo.

El ejército israelí aseguró que está preparado para ampliar la operación si lo considera necesario, lo que eleva la posibilidad de una nueva fase de escalada en el sur de Líbano.

Hasta el momento no se han reportado comentarios inmediatos de Hezbollah ni del gobierno libanés sobre el avance israelí.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, luego de que Hezbollah lanzara cohetes contra el norte de Israel tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, principal aliado del grupo libanés.

Desde entonces, Israel ha realizado una invasión terrestre y ha capturado decenas de aldeas y poblados cerca de la frontera.

El conflicto ha dejado al menos 3,350 muertos en Líbano y más de un millón de personas desplazadas, agravando una crisis humanitaria que continúa expandiéndose conforme avanzan las operaciones militares.

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