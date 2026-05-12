Colocarán otra estación de monitoreo ambiental en la zona sur

Al estrenar la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, el gobernador Samuel García anunció la ampliación de la red con una nueva estación para medir contaminación en la zona sur de la metrópoli.

La ubicación exacta continúa todavía pendiente por definir; sin embargo, los recursos para la instalación del equipo ya se encuentran contemplados.

“Hoy les anuncio otra inversión de casi $11 millones de pesos para otra estación que tenemos que llevar a un lugar de población que creció mucho, que es el sur de Monterrey, Santiago, Allende. “Ya está lleno de casas, hay población, y vamos a invertir para adquirirla y tener así en total 16 fijas y dos móviles”, dijo.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lózano, estimó que tan pronto como 2026 esté concretada la ampliación.

“Lo que buscamos es que con esta nueva estación que hoy se anuncia, y que se podrá estar instalando en los próximos meses, se pueda dar información fidedigna para todos los habitantes que han decidido irse a vivir a esta zona. “Nosotros esperamos que a finales de este año (esté lista); se instalarán seis gavetas que miden los seis contaminantes criterio, y empezaremos las próximas semanas a hacer las especificaciones”, agregó el funcionario.

Durante la puesta en marcha de las modernizadas operaciones del SIMA, que requirieron una inversión de $14 millones de pesos, el gobernador también adelantó que el monitoreo de las mediciones ahora se hará desde el nuevo edificio de Fuerza Civil.

“Le vamos a llamar el C5 Ambiental; va a ser público, abierto, están bienvenidas las cámaras, los ciudadanos, y ahí va a estar en tiempo real el sistema completo. “La ventaja estratégica que esté en el edificio de Fuerza Civil es que podemos actuar y reaccionar rápido”, destacó. “El Estado, con sus 400 policías (de la División Ambiental), en tiempo real, si hay una estación que está en rojo, se manda a patrullar y se clausura, castiga o corrige lo que salió en el rondín”.

Comentarios