Envían asociaciones más de 30 toneladas de ayuda a Veracruz

Asociaciones civiles y fundaciones altruistas de Reynosa unieron esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a las comunidades del estado de Veracruz que resultaron afectadas por las recientes inundaciones.

En total, fueron más de 30 toneladas de víveres, ropa, artículos de limpieza, medicamentos y otros insumos reunidos gracias a la solidaridad de ciudadanos, escuelas y empresas de la región.

Todo el apoyo fue cargado en camiones que partieron rumbo a las zonas de desastre, donde la recuperación avanza lentamente.

Los integrantes de las fundaciones reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que colaboró con el suministro de combustible para facilitar el traslado de la ayuda.

También expresaron su agradecimiento a las personas de buen corazón, tanto de Reynosa como del Valle de Texas, que se sumaron a la causa.

Hilda Ortiz Castañeda, presidenta de la Fundación Marcelo Olán, destacó la respuesta positiva de la ciudadanía y la unión entre organizaciones civiles.

“Recibimos un excelente apoyo de toda la ciudadanía reynosense, a la cual quiero agradecer por todas las atenciones que nos brindaron para nuestros hermanos veracruzanos. Nos hemos hermanado con otras fundaciones como Bajando Bendiciones, Derechos Humanos Internacionales y Casa del Arte del profesor Arturo García, quienes también forman parte de este esfuerzo”, expresó.

Por su parte, Bertha Saucedo, una de las voluntarias participantes, resaltó la importancia de la cooperación binacional y el respaldo del gobierno estatal.

“Es un privilegio muy grande representar a Reynosa y agradecer enormemente a toda la gente que nos ayudó en el centro de acopio, y sobre todo a la gente de Estados Unidos, del Valle de Texas, de donde tuvimos mucha respuesta. Vamos a apoyar a muchos hermanos de Veracruz que están pasando por grandes dificultades, así como ellos en alguna ocasión apoyaron a Reynosa cuando también tuvimos desastres. En esta ocasión, el gobernador también está haciendo gran parte con nosotros”, señaló.

A partir de este viernes, los apoyos serán entregados directamente a las familias veracruzanas que aún enfrentan las consecuencias de las inundaciones, en un esfuerzo conjunto que reafirma el espíritu solidario y la unión de la frontera tamaulipeca con otras regiones del país.

Comentarios