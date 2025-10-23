Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4e2e44d07b
Tamaulipas

Envían asociaciones más de 30 toneladas de ayuda a Veracruz

Asociaciones civiles de Reynosa enviaron más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a comunidades de Veracruz afectadas por inundaciones

  • 23
  • Octubre
    2025

Asociaciones civiles y fundaciones altruistas de Reynosa unieron esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a las comunidades del estado de Veracruz que resultaron afectadas por las recientes inundaciones.

En total, fueron más de 30 toneladas de víveres, ropa, artículos de limpieza, medicamentos y otros insumos reunidos gracias a la solidaridad de ciudadanos, escuelas y empresas de la región.

Todo el apoyo fue cargado en camiones que partieron rumbo a las zonas de desastre, donde la recuperación avanza lentamente.

Los integrantes de las fundaciones reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que colaboró con el suministro de combustible para facilitar el traslado de la ayuda.

También expresaron su agradecimiento a las personas de buen corazón, tanto de Reynosa como del Valle de Texas, que se sumaron a la causa.

Hilda Ortiz Castañeda, presidenta de la Fundación Marcelo Olán, destacó la respuesta positiva de la ciudadanía y la unión entre organizaciones civiles.

“Recibimos un excelente apoyo de toda la ciudadanía reynosense, a la cual quiero agradecer por todas las atenciones que nos brindaron para nuestros hermanos veracruzanos. Nos hemos hermanado con otras fundaciones como Bajando Bendiciones, Derechos Humanos Internacionales y Casa del Arte del profesor Arturo García, quienes también forman parte de este esfuerzo”, expresó.

Por su parte, Bertha Saucedo, una de las voluntarias participantes, resaltó la importancia de la cooperación binacional y el respaldo del gobierno estatal.

“Es un privilegio muy grande representar a Reynosa y agradecer enormemente a toda la gente que nos ayudó en el centro de acopio, y sobre todo a la gente de Estados Unidos, del Valle de Texas, de donde tuvimos mucha respuesta. Vamos a apoyar a muchos hermanos de Veracruz que están pasando por grandes dificultades, así como ellos en alguna ocasión apoyaron a Reynosa cuando también tuvimos desastres. En esta ocasión, el gobernador también está haciendo gran parte con nosotros”, señaló.

A partir de este viernes, los apoyos serán entregados directamente a las familias veracruzanas que aún enfrentan las consecuencias de las inundaciones, en un esfuerzo conjunto que reafirma el espíritu solidario y la unión de la frontera tamaulipeca con otras regiones del país.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T155034_377_6ddc077a85
Cae "El Conta" en operativos desplegados en Matamoros
EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T143747_951_428485eade
Niños de Reynosa piden paz durante 80° aniversario de ONU
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_6_22_20_PM_346a26fd93
¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_58_49_PM_1_347845af54
Propone José Manuel Valdez pruebas de neurodesarrollo a niños
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_41_42_PM_1_e612998b0a
Comerciantes de Saltillo se alistan para el Buen Fin 2025
publicidad

Más Vistas

gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×