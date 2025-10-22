Habitantes de Santa Engracia envían apoyo a Veracruz

Anoche partió un camión cargado de víveres recaudados por la comunidad, demostrando el espíritu de generosidad y compasión que caracteriza a este pueblo.

"¡No cabe duda que somos más los buenos en este pueblo y lo estamos demostrando con este tipo de acciones!", expresó un habitante de Santa Engracia, población que se integra por ejidos de Hidalgo y Güémez, Tamaulipas.

La comunidad se siente orgullosa de poder contribuir a aliviar el sufrimiento de los afectados y espera seguir recibiendo apoyo en los próximos días.

Reciben agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, papel sanitario, ropa en buen estado, entre muchos otros productos que serán de utilidad a quienes han perdido todo por este desastre natural.

Se invita a la población a seguir apoyando esta noble causa, ya que el próximo viernes saldrán dos camiones más con víveres y suministros para los damnificados de Álamo, una de las 37 localidades más afectadas del vecino estado.

La comunidad de Santa Engracia agradece a todos los que han contribuido y se compromete a seguir trabajando juntos para ayudar a aquellos que lo necesitan.

