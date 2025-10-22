Cerrar X
Tamaulipas

Habitantes de Santa Engracia envían apoyo a Veracruz

En un gesto de solidaridad y nobleza, los residentes de Tamaulipas enviaron apoyo para los afectados por las recientes lluvias en Álamo, Veracruz

Anoche partió un camión cargado de víveres recaudados por la comunidad, demostrando el espíritu de generosidad y compasión que caracteriza a este pueblo.

"¡No cabe duda que somos más los buenos en este pueblo y lo estamos demostrando con este tipo de acciones!", expresó un habitante de Santa Engracia, población que se integra por ejidos de Hidalgo y Güémez, Tamaulipas.

La comunidad se siente orgullosa de poder contribuir a aliviar el sufrimiento de los afectados y espera seguir recibiendo apoyo en los próximos días.

Reciben agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, papel sanitario, ropa en buen estado, entre muchos otros productos que serán de utilidad a quienes han perdido todo por este desastre natural. 

Se invita a la población a seguir apoyando esta noble causa, ya que el próximo viernes saldrán dos camiones más con víveres y suministros para los damnificados de Álamo, una de las 37 localidades más afectadas del vecino estado. 

La comunidad de Santa Engracia agradece a todos los que han contribuido y se compromete a seguir trabajando juntos para ayudar a aquellos que lo necesitan.

