Habitantes de Santa Engracia envían apoyo a Veracruz
En un gesto de solidaridad y nobleza, los residentes de Tamaulipas enviaron apoyo para los afectados por las recientes lluvias en Álamo, Veracruz
- 22
-
Octubre
2025
Anoche partió un camión cargado de víveres recaudados por la comunidad, demostrando el espíritu de generosidad y compasión que caracteriza a este pueblo.
"¡No cabe duda que somos más los buenos en este pueblo y lo estamos demostrando con este tipo de acciones!", expresó un habitante de Santa Engracia, población que se integra por ejidos de Hidalgo y Güémez, Tamaulipas.
La comunidad se siente orgullosa de poder contribuir a aliviar el sufrimiento de los afectados y espera seguir recibiendo apoyo en los próximos días.
Reciben agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, papel sanitario, ropa en buen estado, entre muchos otros productos que serán de utilidad a quienes han perdido todo por este desastre natural.
Se invita a la población a seguir apoyando esta noble causa, ya que el próximo viernes saldrán dos camiones más con víveres y suministros para los damnificados de Álamo, una de las 37 localidades más afectadas del vecino estado.
La comunidad de Santa Engracia agradece a todos los que han contribuido y se compromete a seguir trabajando juntos para ayudar a aquellos que lo necesitan.
