Cerrar X
samuel_helicoptero_7e0a07c8e2
Nuevo León

Envían segundo vuelo del Black Hawk con ayuda a Veracruz

Nuevo León envió un segundo vuelo de ayuda humanitaria a Veracruz con el helicóptero Black Hawk, sumando 24 toneladas de víveres

  • 17
  • Octubre
    2025

Nuevo León volvió a enviar ayuda humanitaria al estado de Veracruz, esta vez con un segundo vuelo del helicóptero Black Hawk de Fuerza Civil cargado con víveres recolectados por la población neolonesa en los últimos dos días. 

Hasta el momento, suman 24 toneladas de apoyo enviadas, según informó el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien encabezó el envío.

“Hemos al día de hoy enviado tres mil 384 despensas, seis mil 206 litros de agua, ocho paquetes de pañales, 120 unidades de leche en polvo, 160 pañales de adultos, kits de limpieza y cajas de mantenimiento”, especificó. 

El helicóptero despegó desde la explanada ubicada entre el LAB Nuevo León y el Palacio de Gobierno, donde también estuvieron presentes el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla; la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; y el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos.

“Quiero agradecer a Protección Civil y a la Nueva Fuerza Civil, quienes han enviado elementos y equipo: jet skis, lanchas, entre otros”, agregó García Sepúlveda antes del despegue.

Aunque este fue el segundo vuelo aéreo, el gobernador recordó que ya se había realizado un primer envío vía terrestre.

Asimismo, anunció que los nueve helicópteros convencionales y el Black Hawk de Fuerza Civil, junto con los dos helicópteros de Protección Civil, estarán a partir de hoy a disposición de los gobiernos de Veracruz, Puebla e Hidalgo para colaborar en tareas de auxilio y transporte de víveres. 

Actualmente, únicamente en Veracruz se encuentran 41 elementos de Protección Civil de Nuevo León, 25 integrantes del staff gubernamental, cuatro pilotos, cuatro operativos del DIF Estatal y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quienes permanecerán durante el fin de semana desplegando ayuda.

El apoyo aéreo se dirigirá principalmente a comunidades afectadas e incomunicadas como Las Adjuntas, Reventadero, Oviedo, El Chijolar, Poza del Tigre, Tanchicuín Boca, Tanchicuín Piedra y Cuve de los Marcos, en municipios como El Higo y Manlio Fabio Altamirano, de acuerdo a García Sepúlveda. 

Hasta el momento, las autoridades de Veracruz no han solicitado apoyo en labores de búsqueda de personas, aunque Nuevo León está listo para enviar personal especializado y binomios caninos en caso de ser necesario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_17_at_8_40_49_PM_95e485628e
Osa y sus crías causan movilización en San Pedro
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T094536_934_b2c177764b
Resaltan captura de casi 40 personas por distintos delitos en NL
72_muertos_lluvias_7da722bbe5
Van 72 muertos y 48 desaparecidos en cinco estados tras lluvias
publicidad

Últimas Noticias

x_73a6b43d91
Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_6_56_08_PM_8cdce92ebf
Creciente del río Pánuco supera su nivel crítico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×