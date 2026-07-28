Esperan resolución sobre Dana Yanina por caso Dafne

La jueza definirá si Dana Yanina será vinculada a proceso por la muerte de Dafne, mientras familiares de ambas partes esperan la resolución

La audiencia inicial de Dana Yanina "N", imputada por el caso de la muerte de la adolescente Dafne, de 13 años, ocurrida durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, entró este martes en su etapa final.

Tras cuatro jornadas de audiencia celebradas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, se espera que en las próximas horas la jueza de control determine si la joven será vinculada o no a proceso.

La resolución estaba prevista para el lunes; sin embargo, la diligencia fue suspendida luego de que la imputada presentara una crisis emocional y problemas de salud, por lo que la jueza decretó un receso y ordenó reanudar la audiencia la mañana de este martes, dentro del plazo constitucional.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, afirmó que la investigación ha registrado avances importantes con la detención de Jorge Luis "P" y Estrellita "M", a quienes calificó como piezas clave en el caso.

No obstante, sostuvo que las investigaciones deben continuar."Va bien, pero falta más. Hay dos detenidos clave, pero faltan más piezas de este rompecabezas", declaró antes de ingresar a la audiencia.

La madre de la adolescente agradeció el trabajo realizado por las autoridades estatales y federales, aunque insistió en que el caso debe esclarecerse por completo para que todas las personas responsables enfrenten la justicia.

Asimismo, precisó que será la autoridad judicial quien determine las responsabilidades de cada involucrado.

Por su parte, familiares y amigos de Dana Yanina, realizaron una manifestación pacífica frente al Centro Integral de Justicia con pancartas en las que exigieron la liberación de la joven y un proceso imparcial.

Durante la protesta, la abuela materna de la imputada aseguró que su nieta también fue víctima de presuntos abusos dentro de la academia y sostuvo que no existen pruebas que acrediten su participación en los hechos.

"Mi niña ha sufrido demasiado. Pido justicia para ella, pido su libertad. No hay ninguna prueba que la señale como culpable; ella es una niña inocente", expresó.

A su vez, la abuela paterna cuestionó la integración de la carpeta de investigación y afirmó que no fueron considerados diversos testimonios de exalumnos que, según dijo, relatan presuntos abusos ocurridos dentro de la institución.

Las manifestantes también solicitaron la destitución de Rosalba Hernández Gutiérrez, fiscal encargada del caso, al manifestar su inconformidad con la conducción de la investigación.

La audiencia continúa este martes con la expectativa de que la jueza emita la resolución sobre la situación jurídica de Dana Yanina "N", una decisión que marcará el rumbo del proceso penal y de una investigación que ha generado amplio interés público en Tamaulipas.