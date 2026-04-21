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Tamaulipas

Niegan vínculos del Ayuntamiento con el crimen organizado

El gobierno de Reynosa descarta nexos con el crimen organizado y asegura que no hay indicios contra funcionarios, mientras esperan resultados oficiales

  • 21
  • Abril
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, fijó su postura ante la reciente detención de un presunto integrante del crimen organizado, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, es señalado como hermano de la directora de Tránsito municipal.

El edil comentó que su administración ha solicitado información directa a la Fiscalía General de la República para conocer si existe algún indicio que relacione a personal del Ayuntamiento con actividades ilícitas.

“Nosotros estamos buscando que detengan a todos los líderes de la delincuencia aquí en Reynosa y en todo Tamps, sin embargo, el día de ayer no pasó eso…”, expresó.

Descartan vínculos con funcionarios municipales

Dijo que en Reynosa se mantiene el interés de que se actúe contra los líderes de la delincuencia, aunque reconoció que recientemente no se han dado resultados en ese sentido. Asimismo, explicó que se cuestionó directamente a la fiscalía sobre posibles implicaciones de funcionarios municipales.

“…nosotros preguntamos en la Fiscalía General de la República si había algún indicio, considerando la nota, porque no sabemos si es verdad o no… y se nos dijo que hasta el momento no hay indicios de que ningún miembro del Ayuntamiento esté metido con el crimen organizado”, señaló.

Indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, los hechos no guardan relación con el gobierno municipal, por lo que insistió en que no hay vínculos con el crimen organizado.

Advierte que no se tolerarán actos ilegales

Añadió que su administración no solapará a ninguna persona que incurra en actos ilegales, especialmente en lo relacionado con la portación de armas sin autorización.

“…obviamente aquí no vamos a solapar a nadie, y si alguien anda con armas sin ningún permiso de Sedena, eso no se puede aceptar… y cualquiera que lo haga tiene que ser detenido”, afirmó.

Finalmente, reiteró que hasta el momento no existe señalamiento alguno que obligue a tomar medidas internas contra funcionarios municipales, aunque aseguró que se mantendrán atentos a los resultados oficiales de las investigaciones.

“…nos dijeron que eran hechos ajenos y que hasta el momento no se relacionaba el municipio y no había ningún indicio… sin embargo nosotros vamos a seguir esperando”, concluyó.


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