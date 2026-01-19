Podcast
Tamaulipas

Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros

Marina y SSP Federal realizaron un cateo en Matamoros; el inmueble estaría ligado a un ex juez buscado. El operativo provocó cierres viales temporales

La mañana de este lunes se registró un fuerte operativo federal en el fraccionamiento Victoria de Matamoros, donde elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal realizaron el cateo de un departamento ubicado sobre la avenida Longoria, lo que provocó el cierre temporal de la vialidad.

Los elementos federales ingresaron a un complejo de departamentos privados, donde efectuaron la diligencia y colocaron sellos oficiales en el inmueble.

De manera extraoficial, trascendió que en dicho departamento residía un ex juez de Amparo recientemente jubilado, identificado como Francisco Javier “N”, quien es señalado como presunto responsable y es buscado por autoridades federales.

De forma paralela al operativo, el puente viejo internacional de Matamoros fue cerrado de manera momentánea, presuntamente como parte de las acciones de búsqueda del ex juez, lo que generó afectaciones en el cruce fronterizo.

Cabe recordar que en 2024 el ex funcionario fue señalado por la presunta adquisición de un predio y la construcción de la plaza comercial “Punto ID”, ubicada justo frente al inmueble cateado.

Tras concluir las acciones, los elementos de la Marina y Seguridad Pública Federal retiraron los bloqueos, reabrieron la avenida Longoria y posteriormente se retiraron del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los resultados del cateo.


