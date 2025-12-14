Falla eléctrica obliga a evacuar hospital del ISSSTE en Matamoros

El Hospital del ISSSTE en Matamoros se quedó sin suministro de energía eléctrica debido a una falla, lo que obligó a las autoridades de salud a activar un operativo de traslado para los pacientes que se encontraban internados.

Ante la falta de electricidad, los pacientes están siendo trasladados al Hospital General de Matamoros y al Hospital del IMSS de la Sexta, con el objetivo de garantizar la continuidad de su atención médica y salvaguardar su estado de salud.

Ambulancias ya se encuentran listas y en operación para realizar los traslados. De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos pacientes se encuentran en estado grave, por lo que su movilización se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión médica.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo tomará restablecer el servicio eléctrico en el hospital del ISSSTE, mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia y monitoreando la situación.





