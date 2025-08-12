Felicita Ronald Johnson a México por extradición de detenidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó este martes al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, "por su continua y valiente cooperación" en el traslado de 26 fugitivos de alto perfil a EUA.

"Entre los transferidos hoy se encontraban personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa", indicó en un comunicado la embajada de EUA en México.

"Tras la acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes (Donald) Trump y Sheinbaum", añadió la sede diplomática.

Previamente, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que al menos 26 personas encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México fueron trasladados este martes a EUA debido a la orden de extradición que tenían por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia estadounidense que, en el intercambio, se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

La embajada estadounidense precisó que los sujetos transferidos "enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos".

Y explicó que su aprehensión y traslado son el resultado de la cooperación sostenida entre agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de EUA.

"Estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado", dijo el embajador Johnson en la nota.

"Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros", agregó.

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales" y del debido proceso en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, señalaron las autoridades mexicanas en un comunicado.

La FGR señaló que esta acción forma parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos, entre los que se encontraban el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

El Gabinete de Seguridad anunció también que se dará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas (17:00 horas GMT) en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital mexicana.

Comentarios