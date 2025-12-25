Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trump_putin_navidad_9d12d57381
Internacional

Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato

El Kremlin confirmó que Vladímir Putin envió un mensaje de felicitación navideña a Donald Trump, pero descartó que exista una llamada telefónica programada

  • 25
  • Diciembre
    2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama de felicitación por Navidad a su homólogo estadounidense, Donald Trump, confirmó este jueves el Kremlin, aunque dejó claro que no existe ninguna llamada telefónica prevista entre ambos mandatarios.

Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, precisó que el mensaje fue enviado de manera formal, pero desmintió que Putin vaya a sostener una conversación telefónica con el presidente estadounidense en las próximas horas.

Sin contacto directo en la agenda presidencial

Peskov aclaró que, aunque el mandatario ruso tiene programadas conversaciones telefónicas, Trump no figura entre los interlocutores.

“No está previsto ningún contacto telefónico con el presidente de Estados Unidos”, afirmó el vocero, descartando especulaciones sobre un posible diálogo inmediato.

Antecedentes de llamadas en medio del conflicto

cabe recordar que Putin y Trump han sostenido varias conversaciones desde febrero, cuando retomaron el contacto tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. 

La más reciente ocurrió en octubre, cuando el líder ruso advirtió a su par estadounidense sobre el envío de armamento avanzado a Kiev.

En meses recientes, Trump impulsó sanciones contra empresas energéticas rusas y presentó un plan de paz que ha sido modificado por Ucrania y países europeos.

Moscú ha señalado que analizará la propuesta, aunque considera inaceptables varios de sus puntos.

Por ahora, el diálogo político entre Rusia y Estados Unidos permanece en pausa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Santa_catarina_saldo_blanco_fa4f8d4cc5
Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina
Gb_Pi_Ythb_QAA_Wgbg_bf83c11028
Vocalista de The Cure dedica emotivo mensaje a Perry Bamonte
Whats_App_Image_2025_12_26_at_5_39_44_PM_12a35adc59
Asociación Mexicana de Rescate da alegría en Escobedo y El Carmen
publicidad

Últimas Noticias

AP_25360750290285_d9eb97345d
Tailandia bombardea una aldea en Camboya pese a negociaciones
EH_FOTO_VERTICAL_1_b24f729e50
Alonso Aceves reporta con Rayados al llegar a la ciudad
AP_25361051374101_f6fea8507d
Aficionados acusan estadios vacíos pese a sold out en Copa África
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
importadores_autos_8114f76821
Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr
publicidad
×