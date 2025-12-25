Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama de felicitación por Navidad a su homólogo estadounidense, Donald Trump, confirmó este jueves el Kremlin, aunque dejó claro que no existe ninguna llamada telefónica prevista entre ambos mandatarios.

Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, precisó que el mensaje fue enviado de manera formal, pero desmintió que Putin vaya a sostener una conversación telefónica con el presidente estadounidense en las próximas horas.

Sin contacto directo en la agenda presidencial

Peskov aclaró que, aunque el mandatario ruso tiene programadas conversaciones telefónicas, Trump no figura entre los interlocutores.

“No está previsto ningún contacto telefónico con el presidente de Estados Unidos”, afirmó el vocero, descartando especulaciones sobre un posible diálogo inmediato.

Antecedentes de llamadas en medio del conflicto

cabe recordar que Putin y Trump han sostenido varias conversaciones desde febrero, cuando retomaron el contacto tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

La más reciente ocurrió en octubre, cuando el líder ruso advirtió a su par estadounidense sobre el envío de armamento avanzado a Kiev.

En meses recientes, Trump impulsó sanciones contra empresas energéticas rusas y presentó un plan de paz que ha sido modificado por Ucrania y países europeos.

Moscú ha señalado que analizará la propuesta, aunque considera inaceptables varios de sus puntos.

Por ahora, el diálogo político entre Rusia y Estados Unidos permanece en pausa.

