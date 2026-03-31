Felicita Samuel García a arzobispo por cargo en el Vaticano

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó una efusiva felicitación al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, tras su nombramiento como miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, designación realizada por el papa León XIV.

A través de redes sociales, el mandatario estatal subrayó el orgullo que representa para la entidad y el país este reconocimiento, al tiempo que destacó su cercanía personal con el líder religioso.

“Quiero felicitar profundamente a mi amigo… nos llena de orgullo como neoleoneses y mexicanos”, escribió García.

Asimismo, el mandatario deseó bendiciones al arzobispo en esta nueva encomienda dentro del Vaticano.

"Muchas felicidades. Nos llena de orgullo como neoleoneses y mexicanos que este tipo de nombramientos se den en nuestro país. Que Dios lo bendiga en esta nueva encomienda, Arzobispo", finalizó el mensaje.

Quiero felicitar profundamente a mi amigo, monseñor Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, por la nueva designación que le dio personalmente el Papa León XIV como nuevo miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.



Muchas felicidades. Nos llena… pic.twitter.com/YFQH7J77lq — Samuel García (@samuel_garcias) March 31, 2026

La designación fue formalizada el pasado 30 de marzo mediante una comunicación oficial firmada por Pietro Parolin, en la que se establece que Cabrera López ocupará el cargo hasta cumplir los 80 años, conforme a las normas de la Curia Romana.

El anuncio también fue difundido por la Arquidiócesis de Monterrey, que subrayó la relevancia del nombramiento para la presencia de la Iglesia mexicana en el Vaticano.

El dicasterio al que se integra el arzobispo fue creado en 2016 durante el pontificado de Francisco y concentra funciones relacionadas con justicia social, migración, salud, medio ambiente y desarrollo humano.

Actualmente, este organismo mantiene un papel central en la elaboración de políticas y lineamientos sobre problemáticas globales como la pobreza, el cambio climático, la trata de personas y la atención a refugiados.

Como integrante, Cabrera López participará en reuniones plenarias y será consultado en la toma de decisiones, aportando su experiencia pastoral desde una de las arquidiócesis más influyentes del país.

Trayectoria e influencia

Originario de Guanajuato, Cabrera López ha desarrollado una amplia trayectoria dentro de la Iglesia católica. Ha sido obispo de Tapachula, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y, desde 2012, lidera la Arquidiócesis de Monterrey.

Además, ha ocupado cargos relevantes dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, particularmente en el área de Pastoral Social, vinculada directamente con los temas que aborda el dicasterio.

Analistas consideran que el nombramiento representa un reconocimiento a la Iglesia mexicana en un contexto de desafíos complejos como la migración, la violencia y la desigualdad.

Comentarios