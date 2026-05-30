Hallan credenciales de elector abandonadas en Reynosa

El hallazgo de varias credenciales para votar abandonadas a un costado del acceso al Viaducto de Reynosa, sobre la carretera Monterrey, generó preocupación entre ciudadanos que reportaron el hecho a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los reportes, las identificaciones fueron localizadas cerca de la vialidad y aparentemente presentaban señales de haber permanecido expuestas a la intemperie durante un tiempo considerable. El descubrimiento despertó inquietud entre habitantes de la ciudad debido a la incertidumbre sobre la forma en que estos documentos llegaron al lugar.

Hasta el momento no existe información oficial que determine si las credenciales fueron extraviadas, abandonadas o utilizadas para algún otro fin, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Ciudadanos hicieron un llamado a los propietarios de los documentos para que se acerquen a las instancias correspondientes, mientras que usuarios de redes sociales continúan difundiendo el reporte con la esperanza de que las identificaciones puedan ser recuperadas por sus titulares.

El caso ha llamado la atención debido a que se trata de documentos oficiales cuya localización fuera de contexto genera dudas y preocupación entre la población.

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