Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
colectivos_hallan_cuerpo_durante_jornada_busqueda_reynosa_b2a0360bf0
Tamaulipas

Colectivo hallan cuerpo durante jornada de búsqueda en Reynosa

El colectivo solicitó que quienes tengan familiares desaparecidos acudan a la Unidad de Investigación número 1 para realizar su identificación

  • 16
  • Marzo
    2026

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron el cuerpo sin vida de un hombre durante una jornada de búsqueda realizada el pasado 15 de marzo en Reynosa.

El hallazgo ocurrió detrás del fraccionamiento Haciendas Las Fuentes Sector II, a la altura del cruce de las calles El Mezquite y Londres, en la orilla del canal Rodhe, cerca de la presa Rompepicos “El Águila”.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, el fallecido es un hombre de tez morena y cabello negro ondulado. Vestía pantalón de mezclilla azul marca Strauss talla W36 L32 y bóxer gris con negro marca Sport, además de que no presentaba tatuajes visibles. De manera preliminar se indicó que el cuerpo tendría entre dos y tres días en el lugar.

Tras el hallazgo, los integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que personal ministerial acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

El colectivo solicitó que quienes tengan familiares desaparecidos con características similares acudan a la Unidad de Investigación número 1 o a la Fiscalía especializada para realizar las confrontas que permitan lograr su identificación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro por personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde se llevarán a cabo los estudios forenses necesarios para determinar la causa real de la muerte.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_17_at_5_11_47_PM_1_cccba0440e
Protección Civil combate incendio forestal en Bustamante
Whats_App_Image_2026_03_17_at_2_58_58_PM_10923ee404
Confirma Américo Villarreal cambios en su gabinete
rwvgw4e_2d825c03a3
Renuncia vocero del Gobierno de Tamaulipas tras 3 años y medio
publicidad

Últimas Noticias

AP_26077108437131_c496193532
Venezuela vence a EUA y se proclama campeón del Clásico Mundial
IMG_5693_2d7470f3e5
A Alicia Villarreal le gustaría hablar con Ana Bárbara
efd62865_5212_4aa8_a5c0_8a15890e9ebd_2d6fdd1bd3
Roban casa de hermano de Attolini y éste acusa conspiración
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×