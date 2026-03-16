Colectivo hallan cuerpo durante jornada de búsqueda en Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron el cuerpo sin vida de un hombre durante una jornada de búsqueda realizada el pasado 15 de marzo en Reynosa.

El hallazgo ocurrió detrás del fraccionamiento Haciendas Las Fuentes Sector II, a la altura del cruce de las calles El Mezquite y Londres, en la orilla del canal Rodhe, cerca de la presa Rompepicos “El Águila”.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, el fallecido es un hombre de tez morena y cabello negro ondulado. Vestía pantalón de mezclilla azul marca Strauss talla W36 L32 y bóxer gris con negro marca Sport, además de que no presentaba tatuajes visibles. De manera preliminar se indicó que el cuerpo tendría entre dos y tres días en el lugar.

Tras el hallazgo, los integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que personal ministerial acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

El colectivo solicitó que quienes tengan familiares desaparecidos con características similares acudan a la Unidad de Investigación número 1 o a la Fiscalía especializada para realizar las confrontas que permitan lograr su identificación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro por personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde se llevarán a cabo los estudios forenses necesarios para determinar la causa real de la muerte.

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