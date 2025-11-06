Cerrar X
Tamaulipas

Identifican 150 tomas clandestinas de agua en Ciudad Victoria

La Comapa del estado sancionó el 'huachicoleo de agua' con multas de hasta $10,000 pesos y exhortó a los infractores a regularizar sus conexiones

  • 06
  • Noviembre
    2025

En Ciudad Victoria, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ha identificado más de 150 tomas clandestinas de agua. Estas conexiones ilegales, que principalmente se encuentran en casas-habitación y comercios, afectan gravemente el suministro de agua en la ciudad, una situación que se ha catalogado como “Huachicoleo de Agua”, informó el gerente del organismo Fernando García Fuentes. 

“Lo más grave de este asunto es que mueven nuestras instalaciones y eso puede generar problemas en el futuro, independientemente de que bueno es un robo, hay gente que tiene tomas, que contrataron a alguien y le pusieron el agua”, señaló. 

El operativo de monitoreo busca frenar esta mala práctica, que no solo es un robo de recursos, sino que también impacta en la disponibilidad de agua para la población. 

La situación resalta la necesidad de una mayor vigilancia y conciencia sobre el uso responsable del agua en la comunidad, además ya se están aplicando multas de hasta los $10,000 pesos. 

“Nosotros hemos detectado en lo que va del año como 150 tomas clandestinas de agua, un poquito más, son bastantes; no hay detenidos, multas sí, son multas de alrededor de los $10,000 pesos las que se aplican; a todos se les da la oportunidad, es decir, se desmantela la toma y se les exhorta a que se regularicen”, dijo el gerente de Comapa Victoria.


Comentarios

Etiquetas:
