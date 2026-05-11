Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_40_6d7eec28d1
Coahuila

Pone Danao a su hermana primera en la lista de plurinominales

La lista registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila pone en evidencia la colocación de familiares en posiciones ventajosas.

  • 11
  • Mayo
    2026

Mientras que públicamente el partido naranja se ha pronunciado en contra del nepotismo, e incluso legisladores locales han impulsado iniciativas para prohibirlo, como en el vecino estado de Nuevo León, en Coahuila ese tipo de prohibiciones es letra muerta.

La lista que presentó Movimiento Ciudadano para sus diputados de representación proporcional en el Congreso de Coahuila, la encabeza Patricia Alejandra de la Peña Villarreal, hermana del líder del partido naranja, Alfonso Danao de la Peña.

La aprobación de la lista, que ya está registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila, el IEC, ha puesto en evidencia que colocar a familiares en posiciones ventajosas por parte de quienes manejan los partidos, es una práctica que está lejos de ser erradicada.

Michel Márquez, quien compitió por la alcaldía de Saltillo bajo los colores de Movimiento Ciudadano, y que ha adquirido experiencia como regidor, fue relegado hasta la sexta posición en la lista, teniendo como suplente al veterano político Jaime Martínez Veloz, quien cuenta con una carrera política de décadas, sin embargo no está considerado como prioridad para ocupar eventualmente uno de los escaños del Congreso por parte de MC.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_e87d83186c
Genera NL 1 de cada 4 empleos manufactureros a nivel nacional
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
IMG_5067_b34850b224
Suman 10 empresas más a 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

puente_magueyes_mainero_af33a68497
Ven como prioridad concluir puente del poblado Magueyes
kuwait_iran_38b1ddfd86
Kuwait acusa a Irán de planear ataque armado en isla estratégica
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×