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Coahuila

IMSS operará con guardias en hospitales y urgencias este viernes

Con este esquema, el instituto busca mantener la operación esencial durante el día festivo, garantizando atención médica continua.

  • 30
  • Abril
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que este viernes 1 de mayo mantendrá la atención médica mediante esquemas de guardias en hospitales y áreas de urgencias, con el fin de garantizar el servicio a la derechohabiencia durante el día inhábil.

La institución detalló que se establecieron previamente roles de personal en unidades médicas y hospitalarias, así como en áreas clave como enfermería, laboratorio, cocina, lavandería y servicios básicos, para asegurar la continuidad en la atención.

El IMSS precisó que los servicios de urgencias y hospitalización operarán de manera permanente, bajo un sistema en el que el personal médico determina la prioridad de cada caso, de acuerdo con la gravedad de los pacientes.

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Ante ello, se hizo un llamado a la población a utilizar de forma responsable los servicios de urgencias, a fin de evitar la saturación y permitir una atención oportuna a quienes realmente lo requieran.

Con este esquema, el instituto busca mantener la operación esencial durante el día festivo, garantizando atención médica continua en situaciones que así lo demanden.

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