Intensifican censo en nogaleras para frenar gusano barrenador

El municipio de Parras de la Fuente intensificó los trabajos de inspección y levantamiento de un censo en huertas nogaleras para detectar árboles afectados por gusano barrenador y evitar que la plaga continúe propagándose en la región.

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, informó que actualmente brigadas integradas por ingenieros agrónomos, funcionarios municipales y estudiantes realizan recorridos en territorio para ubicar las zonas con mayor afectación.

Explicó que el objetivo principal es identificar árboles enfermos y reforzar acciones preventivas como podas oportunas y tratamientos fitosanitarios antes de que el problema aumente.

“Estamos muy a tiempo. El problema grave sería no atenderlo”, señaló.

El edil detalló que el censo se desarrolla en coordinación con productores nogaleros, asociaciones agrícolas y dependencias gubernamentales especializadas en sanidad vegetal.

Indicó que esta semana inició la segunda etapa de los recorridos y se estima que en aproximadamente cuatro semanas concluya el diagnóstico completo para definir las acciones posteriores.

Fernando Orozco reconoció además que este año la producción de nuez en Parras registró una disminución cercana al 40 por ciento, situación que ha impactado a familias que aún dependen económicamente de esta actividad agrícola.

Sin embargo, afirmó que actualmente el turismo y otras fuentes de empleo han permitido diversificar la economía local.

“Muchas familias viven todavía de la nuez, pero muchas otras ya viven del turismo y de nuevas fuentes de empleo”, comentó.

El alcalde reiteró que la prioridad será contener la propagación del gusano barrenador mediante acciones preventivas y correctivas antes de que las afectaciones aumenten en las huertas nogaleras del municipio.

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