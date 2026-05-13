Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1f990149a5
Coahuila

Intensifican censo en nogaleras para frenar gusano barrenador

Parras de la Fuente intensifica inspecciones y censo en huertas nogaleras para detectar daños por gusano barrenador y frenar su avance

  • 13
  • Mayo
    2026

El municipio de Parras de la Fuente intensificó los trabajos de inspección y levantamiento de un censo en huertas nogaleras para detectar árboles afectados por gusano barrenador y evitar que la plaga continúe propagándose en la región. 

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, informó que actualmente brigadas integradas por ingenieros agrónomos, funcionarios municipales y estudiantes realizan recorridos en territorio para ubicar las zonas con mayor afectación. 

Explicó que el objetivo principal es identificar árboles enfermos y reforzar acciones preventivas como podas oportunas y tratamientos fitosanitarios antes de que el problema aumente. 

“Estamos muy a tiempo. El problema grave sería no atenderlo”, señaló. 

El edil detalló que el censo se desarrolla en coordinación con productores nogaleros, asociaciones agrícolas y dependencias gubernamentales especializadas en sanidad vegetal.

Indicó que esta semana inició la segunda etapa de los recorridos y se estima que en aproximadamente cuatro semanas concluya el diagnóstico completo para definir las acciones posteriores. 

Fernando Orozco reconoció además que este año la producción de nuez en Parras registró una disminución cercana al 40 por ciento, situación que ha impactado a familias que aún dependen económicamente de esta actividad agrícola. 

Sin embargo, afirmó que actualmente el turismo y otras fuentes de empleo han permitido diversificar la economía local. 

“Muchas familias viven todavía de la nuez, pero muchas otras ya viven del turismo y de nuevas fuentes de empleo”, comentó. 

El alcalde reiteró que la prioridad será contener la propagación del gusano barrenador mediante acciones preventivas y correctivas antes de que las afectaciones aumenten en las huertas nogaleras del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_5_22_41_PM_68112e3f58
Detectan en Arteaga gusano barrenador en una cabra y un perro
aplican_mas_10_vacunas_por_casos_gusano_barrenador_525a7116e9
Aplican más de 10 mil vacunas por casos de gusano barrenador
Whats_App_Image_2026_05_11_at_16_16_43_1_0e7b4066c7
Refuerzan cerco sanitario en Coahuila por gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

alice_soto_bcb58449a8
Rayadas toma ventaja ante América en la Final del Clausura 2026
3b58a78fc4b31b97eac41f4fcfa7de9d6d860ea1_08b6692f38
FIFA presenta nuevo césped natural en estadio Dallas
AP_26135095587839_226d9badbc
EUA aprueban retener su salario durante cierres de gobierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×