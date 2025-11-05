Cerrar X
Tamaulipas

Lanza Gobierno convocatoria para Bono de Nivel Académico 2025

Este beneficio está dirigido al personal del servicio público del Gobierno Central con más de seis meses de antigüedad y aplica para trabajadores sindicalizados

  • 05
  • Noviembre
    2025

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que con el objetivo de reconocer los logros profesionales y académicos de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se encuentra abierto el registro para el Bono de Nivel Académico 2025.

Este beneficio está dirigido al personal del servicio público del Gobierno Central con más de seis meses de antigüedad y aplica para trabajadores sindicalizados, extraordinarios o de confianza, con nivel de puesto del 95 al 154, trámite que estará disponible hasta el 20 de noviembre del presente año. 

La funcionaria estatal resaltó que este bono refleja el compromiso del gobierno del estado con el bienestar de las y los servidores públicos, reconociendo su esfuerzo y dedicación en favor del desarrollo y la transformación de Tamaulipas.


