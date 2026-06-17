Lanza Matamoros Pase Bicentenario para acceder a la feria

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Ávila, informó sobre la creación y funcionamiento del denominado “Pase Bicentenario”, una modalidad de acceso diseñada para facilitar la entrada a los principales atractivos de la Feria Bicentenario.

De acuerdo con lo explicado, este pase tendrá un costo de 100 pesos y estará disponible durante los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, manteniéndose vigente desde su aprobación y hasta el término de la feria.

El edil destacó que el Pase Bicentenario permitirá a los asistentes ingresar no solo al recinto ferial, sino también a distintas áreas incluidas dentro del evento. Entre los beneficios se contempla el acceso a la zona de conciertos, donde se desarrollarán las presentaciones artísticas, así como la entrada a la zona general de la feria.

Además, quienes adquieran este pase podrán disfrutar del área del circo y de una zona futbolera que forma parte de las actividades organizadas, ampliando así la oferta de entretenimiento para las familias.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca brindar una opción accesible y completa para que la ciudadanía pueda disfrutar de las distintas atracciones de la Feria Bicentenario con un solo pago.

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