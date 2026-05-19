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Nuevo León

Lanza NL programa de ahorro de agua en oficinas públicas

'Hazlo ahorra, también en la oficina' contempla una serie de acciones de concientización dirigidas al personal que labora en el complejo gubernamental

  • 19
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Administración, en coordinación con Agua y Drenaje de Monterrey, puso en marcha el programa “Hazlo ahorra, también en la oficina”.

El arranque de la iniciativa se dio en la Torre Administrativa, donde la secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que el compromiso con el cuidado del vital líquido debe reflejarse en los espacios de trabajo y convertirse en una práctica diaria dentro del servicio público.

“Así como en nuestras casas aprendimos a cuidar el agua y a valorar cada gota, hoy queremos que también hagamos conciencia en nuestras oficinas, porque un Gobierno eficiente también es aquel que cuida responsablemente sus recursos”, indicó la funcionaria estatal.

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El programa contempla una serie de acciones de concientización dirigidas al personal que labora en el complejo gubernamental. 

Estas incluyen activaciones informativas y pláticas impartidas por especialistas de Agua y Drenaje de Monterrey, orientadas a promover hábitos responsables que impacten positivamente tanto en los inmuebles públicos como en los hogares de los trabajadores.

Morales informó que esta iniciativa no es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una estrategia integral de sostenibilidad diseñada para los edificios gubernamentales. 

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Dicho plan abarca también acciones orientadas al ahorro de energía eléctrica, la separación de residuos y el fortalecimiento de prácticas ecológicas en la administración pública.

Por su parte, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, reconoció la disposición de la administración estatal para impulsar medidas preventivas desde el interior de las instituciones.

“Este esfuerzo de 'Hazlo ahorra, también en la oficina' es muy valioso, porque nos recuerda que cuidar los recursos no es algo que se queda en casa, también se practica aquí, en el trabajo, en los edificios públicos, en las áreas comunes y en cada espacio donde convivimos todos los días”, enfatizó Ortegón.

Con la implementación de este esquema, la administración estatal refrendó su compromiso con el desarrollo sostenible.


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