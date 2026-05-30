Irán reafirma control de Ormuz y lanza advertencia militar

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este sábado que mantienen el control absoluto del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, y advirtieron que cualquier intento de intervención militar será considerado una amenaza directa.

Mediante un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, las autoridades iraníes señalaron que la administración y vigilancia del estrecho se realiza bajo la autoridad de la República Islámica, en medio de las tensiones que persisten en la región.

Exigen autorización para navegar por la zona

El mando militar indicó que todas las embarcaciones comerciales, petroleros y buques que transiten por el estrecho deben seguir las rutas establecidas y contar con la autorización correspondiente de las autoridades navales iraníes.

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Según el pronunciamiento, el incumplimiento de estas disposiciones podría representar riesgos para la seguridad de la navegación, por lo que insistieron en la necesidad de respetar los procedimientos establecidos para operar en la zona.

La medida se produce después de que la Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico difundiera recientemente un mapa con las áreas que considera bajo su jurisdicción y los puntos donde las embarcaciones deben solicitar permisos de tránsito.

Las autoridades iraníes también dirigieron un mensaje a las fuerzas militares desplegadas en la región, particularmente a Estados Unidos, al señalar que cualquier embarcación de carácter militar que interfiera en la gestión del estrecho o altere el tráfico marítimo podría ser considerada un objetivo por parte de las Fuerzas Armadas iraníes.

La declaración eleva el tono de las advertencias en un contexto marcado por la disputa sobre el control y funcionamiento de una vía por donde históricamente ha transitado una parte significativa del petróleo y gas comercializado a nivel mundial.

Ormuz, pieza clave del comercio energético

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta.

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Antes del actual conflicto regional, aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo y gas circulaba por esta ruta.

Desde el inicio de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, Teherán ha endurecido las condiciones de tránsito en la zona, mientras Washington ha reforzado la vigilancia marítima y las restricciones sobre embarcaciones vinculadas con la República Islámica.

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