Liberan tramo de la Federal 80 tras volcadura de tráiler

La circulación en la Carretera Federal 80 en el municipio de Antiguo Morelos fue restablecida, luego de liberar la vía bloqueada por un tráiler. El tráfico se reanudó en punto de las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 189, como referencia "Capilla de la Santa Muerte".

El bloqueo derivó de un accidente de un tráiler colisionado, obstruyendo los dos carriles. El conductor señaló que perdió el control del vehículo pesado, lo que derivó en su volcadura.

El vehículo del siniestro ya fue remolcado por la grúa perteneciente a la misma empresa. En el sitio se mantiene personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero para dirigir el tránsito y verificar condiciones de paso seguro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recomienda a los automovilistas extremar precauciones debido a la larga fila de vehículos particulares y maquinaria sobre la vía.

Comentarios