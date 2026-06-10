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Tamaulipas

Llaman a esterilizar mascotas para controlar sobrepoblación

El secretario de Salud de Matamoros, Antonio Alfaro, señaló que la esterilización es una de las principales estrategias para controlar la sobrepoblación

  • 10
  • Junio
    2026

El secretario de Salud municipal, Antonio Alfaro, señaló que la esterilización de mascotas es una de las principales estrategias para controlar la sobrepoblación de perros en diversas colonias de la ciudad.

El funcionario explicó que en muchos sectores es común observar perros que deambulan libremente en la vía pública, lo que incrementa el riesgo de reproducción descontrolada.

Ante esta situación, indicó que cuando la Secretaría de Medio Ambiente recibe reportes o realiza capturas, los animales son canalizados para su valoración médica.

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Detalló que, tras la revisión, se determina si los perros requieren ser esterilizados, procedimiento que se lleva a cabo como parte de las acciones para reducir la población canina.

Alfaro subrayó que la responsabilidad también recae en los dueños de mascotas, quienes deben tomar decisiones de acuerdo con la cantidad y tipo de animales que tienen en casa. Explicó que, por ejemplo, si hay varias hembras y un solo macho, lo más recomendable es esterilizar al perro.

No obstante, puntualizó que, de manera general, la prioridad debe ser la esterilización de las hembras, ya que esta medida tiene un mayor impacto en la disminución de la sobrepoblación animal en el municipio.


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