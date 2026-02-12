Llaman a partidos a impedir candidatos ligados al crimen

El Subsecretario General de Gobierno y Comunicación Social de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, dijo que cada partido político tiene la responsabilidad y la obligación de establecer filtros muy claros que impidan llegar a puestos de elección popular a personajes involucrados con el crimen organizado, como el caso del alcalde de Tequila, Jalisco.

“Creo que el estado tiene que tener una reglamentación más estricta, lo decía ayer nuestro Gobernador, incluso temas como antidoping, temas que tengan que ver con salud mental, ya ven que de repente hemos visto algunos cuadros que llegan a puestos y actúan de una manera particular”, dijo Rodríguez Canales. “Sin duda alguna lo del crimen organizado es preocupante, cada uno de los partidos debe tener filtros muy claros de que sean gente buena, gente probada, que le dé la cara a la ciudadanía y que le esté cumpliendo”, agregó.

Subrayó que esto se debe abordar a través de dos vías: la institucional, por medio de leyes que impidan a personas con nexos con la delincuencia acceder a cargos públicos, y por otra, la de los partidos, como una responsabilidad con la sociedad.

Enorgullece que coahuilense se postule para dirigir la CTM

Rodríguez Canales también se refirió a la postulación del Secretario General de laCTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, como dirigente nacional de esa central obrera.

“Tereso Medina es sin duda alguna una piedra angular en el tema de la estabilidad laboral, una perspectiva de sindicalismo responsable, que se ve cómo los empleos que llegan a nuestro estado, los empresarios confían en el trabajo que ha hecho la CTM y creo que sería una gran noticia para Coahuila que uno de los nuestros pudiera estar al frente de esta organización tan importante para nuestro país”.

